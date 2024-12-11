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В Москве задержали бомжа, который оказался похитившим миллиарды экс-банкиром

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  • 11.12.2024, 20:56
  • 6,048
В Москве задержали бомжа, который оказался похитившим миллиарды экс-банкиром
Вячеслав Чикалин

Он был вице-президентом «Евразбанка» и председателем совета директоров ПАО «Соль Руси».

В Москве при проверке документов задержали бывшего вице-президента «Евразбанка» и экс-председателя совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслава Чикалина, который находился в розыске по делам о мошенничестве и хищении миллиардов рублей. Он сообщил полицейским, что является бездомным участником войны с Украиной и вернулся в столицу на время отпуска, передает ТАСС. Личность задержанного удалось установить с помощью системы распознавания лиц.

Против Чикалина возбуждено несколько уголовных дел. Весной 2021 года его приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в хищении более 21,8 млрд рублей у банка «Транспортный». Он вместе с шестью подельниками оформлял заведомо невозвратные кредиты с 2013 по 2015 год, установил суд. Экс-банкир завербовался на войну из колонии. В правоохранительных органах подтвердили, что Чикалин «подписал контракт и является участником спецоперации», отметив, что после того, как с ним поработают следователи, «вероятнее всего, он вновь вернется» на фронт.

Чикалин получил известность в середине 2000-х годов. Тогда он был вице-президентом «Евразбанка», старостой прихода храма во имя Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево, а также возглавлял ПАО «Соль Руси» — одну из крупнейших финансовых пирамид в России. Создатели акционерного общества заявляли, что собираются заниматься разработкой Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области, и предлагали россиянам вкладывать накопления в акции компании ради будущих дивидендов. Однако добывающий завод так и не был построен, инвесторы остались без выплат, а суд постановил, что акции «Соли Руси» ничего не стоили. Среди жертв мошеннической схемы преобладали пенсионеры.

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