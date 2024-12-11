Зеленский: Приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины 11.12.2024, 21:16

В международно признанных границах.

Приглашение в НАТО должно даваться всей территории Украины в международно признанных границах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для СBN, опубликованного в среду, 11 декабря.

«Приглашение дается всей территории Украины в международно признанных границах, а вот действия Альянса могут [распространяться] и на ту часть, которую Украина будет контролировать, которую контролирует, с будущим расширением», — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина понимает, что не может стать членом НАТО, пока идет война.

«Украина понимает и не хочет втягивать военных других стран в эту войну… Поэтому мы хотели приглашения. Мы знаем, что во время войны нас не возьмут в НАТО, но если мы реально хотим закончить войну, Украине нужно дать НАТО», — заявил президент.

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