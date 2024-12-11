В Минске назвали самые популярные детские имена
- 11.12.2024, 21:22
- 1,546
Названы также редкие имена белорусов.
Имена, которыми чаще всего называли детей в белорусской столице в течение января-ноября 2024 года, назвали в Главном управлении юстиции Мингорисполкома.
Чаще всего родители выбирали для мальчиков имя Михаил, а для девочек — София. Так, в этом году Михаилом уже назвали 341 мальчика, а Софией — 272 девочки.
Также родители часто выбирали для мальчиков имена Матвей, Марк, Роман и Александр. Среди имен для девочек самыми популярными были Ева, Анна, Василиса и Ксения.
В сравнении с прошлым годом «топ-5» не сильно изменился: в этом году в мужском списке на смену Максиму пришел Александр, а в женском Марию и Алису заменили Василиса и Ксения.
Среди самых редких мужских имен этого года — Альгерд, Родион, Святогор, Устин, Фома. Для девочек реже всего выбирали имена Оксана, Тая, Яра, Тина и Рита.