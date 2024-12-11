Месси довел до слез детей в Азербайджане 11.12.2024, 22:08

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Легендарный футболист посетил Баку.

Звезда футбола Лионель Месси, а также его одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба побывали в Баку.

Об этом сообщает azertag.az.

❤️ These kids' reactions to Messi's visit in Azerbaijan are absolutely priceless 🥺#Messi𓃵 pic.twitter.com/cZB49i8VJx — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 11, 2024

Месси и его звездные партнеры встретились с фанатами в Baku Crystal Hall, где прошел показ фильма, посвященного футбольной жизни и борьбе Лионеля. Мероприятие сопровождалось концертной программой. В частности, выступили композитор и певец Вилли Уильям и группа Morandi.

Во время визита Месси встретился с местными детьми, которые не сдержали слез, увидев легендарного футболиста.

Отмечается, что средства, полученные от продажи билетов на встречу, будут направлены на благотворительность.

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