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Месси довел до слез детей в Азербайджане

  • 11.12.2024, 22:08
  • 2,558
Месси довел до слез детей в Азербайджане

Легендарный футболист посетил Баку.

Звезда футбола Лионель Месси, а также его одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба побывали в Баку.

Об этом сообщает azertag.az.

Месси и его звездные партнеры встретились с фанатами в Baku Crystal Hall, где прошел показ фильма, посвященного футбольной жизни и борьбе Лионеля. Мероприятие сопровождалось концертной программой. В частности, выступили композитор и певец Вилли Уильям и группа Morandi.

Во время визита Месси встретился с местными детьми, которые не сдержали слез, увидев легендарного футболиста.

Отмечается, что средства, полученные от продажи билетов на встречу, будут направлены на благотворительность.

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