Месси довел до слез детей в Азербайджане
- 11.12.2024, 22:08
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Легендарный футболист посетил Баку.
Звезда футбола Лионель Месси, а также его одноклубники по «Интер Майами» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба побывали в Баку.
Об этом сообщает azertag.az.
❤️ These kids' reactions to Messi's visit in Azerbaijan are absolutely priceless 🥺#Messi𓃵 pic.twitter.com/cZB49i8VJx— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) December 11, 2024
Месси и его звездные партнеры встретились с фанатами в Baku Crystal Hall, где прошел показ фильма, посвященного футбольной жизни и борьбе Лионеля. Мероприятие сопровождалось концертной программой. В частности, выступили композитор и певец Вилли Уильям и группа Morandi.
Во время визита Месси встретился с местными детьми, которые не сдержали слез, увидев легендарного футболиста.
Отмечается, что средства, полученные от продажи билетов на встречу, будут направлены на благотворительность.