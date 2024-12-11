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В Facebook, Instagram и WhatsApp произошли массовые сбои

  • 11.12.2024, 22:13
  • 1,136
В Facebook, Instagram и WhatsApp произошли массовые сбои

Наблюдаются проблемы и в Беларуси.

У пользователей социальной сети Facebook вечером 11 декабря возникли сложности с использованием платформы. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и мессенджеров.

Число жалоб на работу Facebook менее чем за час выросло почти на 100 тыс.

В Беларуси соцсеть загружается, но публикация постов невозможна, появляется надпись: «К сожалению, случилась ошибка. Попробуйте еще раз позже».

По данным Downdetector, также резко увеличилось число жалоб пользователей мессенджера WhatsApp (скачок в 13 тыс. жалоб) и соцсети Instagram (плюс 71 тыс. жалоб).

Facebook, Instagram и WhatsApp являются продуктами компании Meta Platforms Inc. Сайт этой компании также недоступен.

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