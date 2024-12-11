В Facebook, Instagram и WhatsApp произошли массовые сбои 11.12.2024, 22:13

1,136

Наблюдаются проблемы и в Беларуси.

У пользователей социальной сети Facebook вечером 11 декабря возникли сложности с использованием платформы. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который занимается мониторингом различных платформ и мессенджеров.

Число жалоб на работу Facebook менее чем за час выросло почти на 100 тыс.

В Беларуси соцсеть загружается, но публикация постов невозможна, появляется надпись: «К сожалению, случилась ошибка. Попробуйте еще раз позже».

По данным Downdetector, также резко увеличилось число жалоб пользователей мессенджера WhatsApp (скачок в 13 тыс. жалоб) и соцсети Instagram (плюс 71 тыс. жалоб).

Facebook, Instagram и WhatsApp являются продуктами компании Meta Platforms Inc. Сайт этой компании также недоступен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com