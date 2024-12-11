В часовне под Сморгонью повредили саркофаги и разбросали человеческие останки

В часовне под Сморгонью повредили саркофаги и разбросали человеческие останки3
- 11.12.2024, 22:28
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Увиденное шокировало волонтеров.
Группа волонтеров решила привести в порядок часовню-усыпальницу Качанов в деревне Ивашковцы Сморгонского района. Но увиденное их шокировало. Во время работы они заметили, что останки похороненных потревожены. Из саркофагов вытащили кости и вещи, также у покойников оторвали черепа, пишет Hrodna.life.
Часовню-усыпальницу построила в начале XX века семья Качанов, они были прихожанами католической парафии в Солах. Часовня внесена в список историко-культурных ценностей как памятник 3-й категории ценности. С 2018 года краевед Алена Бобина исследует историю часовни, проводит субботники и организует реставрационные работы.
Очередной субботник состоялся 7 декабря 2024 года. Тогда Алена Бобина вместе с группой волонтеров исследовала часовню и определила, что вентиляционные каналы здания забиты мусором, камнями и битым стеклом.
«Необходимо провести их очистку и установить решетки, чтобы предотвратить проникновение мелких птиц и животных», — поделилась на своей фейсбук-странице Алена Бобина.
Вместе с тем крипта сохранилась в хорошем состоянии. Краевед считает, что не последнюю роль в этом сыграло мастерство архитектора и строителей.
«Стены, перекрытия, ниши находятся в идеальном состоянии, полностью отсутствуют следы влаги. Особый климат способствовал мумификации большинства останков в саркофагах», — пишет Бобина.
Волонтеры: «Из всех погребенных только у одного сохранился череп»
В крипте находятся шесть цинковых саркофагов и три деревянных гроба. Как удалось выяснить Бобиной, здесь похоронены отец и дочь — Казимир и Александра Качаны. Имена остальных представителей рода пока неизвестны.
Во время работ в часовне волонтеры заметили, что все саркофаги и гробы вскрыты.
«Из всех погребенных только у одного сохранился череп (вообще этот саркофаг наименее поврежден, возможно, вандалы и злодеи не успели до него добраться), остальные черепа были украдены. Большинство тел вытащены из разломанных металлическими предметами (ломами, монтировками?) саркофагов.
Вероятно, после того, как с них были сняты все ценные вещи (нет даже четок), они были раскиданы в хаотичном порядке. У тех тел, которые не могли вытащить из саркофагов, просто отрывали головы, при этом нижняя челюсть оставалась с телом. И все это с учетом того, что останки частично мумфицированы. На одном из саркофагов, украшенных ангелами, у ангелов также отрезаны головы», — пишет краевед.
Вандалы могли проникнуть в часовню в 2016 году
Бобина отмечает, что, по словам местных жителей, в 2016 году, после смерти местного, который следил за кладбищем, двери часовни были взломаны и около месяца стояли открытыми. Краевед предполагает, что именно тогда захоронения могли быть осквернены.
Краевед признает, что увиденное в часовне ее шокировало. Также Бобина отмечает, что подобные субботники позволяют найти новые факты, которые «должны стать большим толчком для дальнейшего изучения и исследования крипты».