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Белорусы Шиманович и Змушко пробились в финалы чемпионата мира по плаванию на короткой воде

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  • 11.12.2024, 22:49
Белорусы Шиманович и Змушко пробились в финалы чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Финалы пройдут завтра.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште белорус Илья Шиманович пробился в финал соревнований брассом на дистанции 100 метров. В вечерней программе мировой спортсмен показал результат в 56,21 сек и квалифицировался с 3-го места. Финал с участием нашего спортсмена состоится завтра, 12 декабря, в 20.38 по белорусскому времени.

Кроме того, финалисткой планетарного форума в этой же дисциплине у женщин стала Алина Змушко, показавшая результат 1 мин. 03,89 сек. В общей таблице среди всех участниц время белоруски оказалось шестым. Финал на сотне брассом у женщин состоится завтра, 12 декабря, в 20.38 по белорусскому времени.

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