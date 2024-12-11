Белорусы Шиманович и Змушко пробились в финалы чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Белорусы Шиманович и Змушко пробились в финалы чемпионата мира по плаванию на короткой воде1
- 11.12.2024, 22:49
Финалы пройдут завтра.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште белорус Илья Шиманович пробился в финал соревнований брассом на дистанции 100 метров. В вечерней программе мировой спортсмен показал результат в 56,21 сек и квалифицировался с 3-го места. Финал с участием нашего спортсмена состоится завтра, 12 декабря, в 20.38 по белорусскому времени.
Кроме того, финалисткой планетарного форума в этой же дисциплине у женщин стала Алина Змушко, показавшая результат 1 мин. 03,89 сек. В общей таблице среди всех участниц время белоруски оказалось шестым. Финал на сотне брассом у женщин состоится завтра, 12 декабря, в 20.38 по белорусскому времени.