Wildberries теперь продает алкоголь
- 11.12.2024, 23:23
Cмогут ли его купить белорусы.
Маркетплейс Wildberries становится еще удобнее. Он начал тестировать сервис самовывоза покупок из магазинов, сообщили в пресс-службе компании.
Первым к проекту Click & Collect присоединился алкогольный ретейлер.
Пользователи отныне смогут забронировать товары в приложении или на сайте, а позже забрать их в магазине партнера в удобное время. Конечно, при предъявлении паспорта.
Ретейлер соберет оформленный заказ в течение часа, оплатить его надо будет уже в магазине при выдаче.
Пока что Click & Collect действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга, однако в будущем его географию обещают расширить.
В компании также считают, что внедрение услуги самовывоза позволит маркетплейсу охватить еще больше уникальных товаров, которые не были представлены на онлайн-витрине.
Придет ли опция в Беларусь?
«Точке» стало интересно, будет ли работа нового сервиса распространяться на территории Беларуси.
Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас в планах маркетплейса – постепенное расширение тестирования внутри российского рынка.
«В дальнейшем мы рассмотрим перспективы масштабирования модели продаж Click & Collect на международные рынки», – рассказали нам в Wildberries и Russ.
Однако сейчас по белорусскому законодательству продавать алкогольную продукцию онлайн запрещено. Возможно, жители нашей страны в скором времени смогут покупать так другие товары.