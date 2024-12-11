Wildberries теперь продает алкоголь 11.12.2024, 23:23

Cмогут ли его купить белорусы.

Маркетплейс Wildberries становится еще удобнее. Он начал тестировать сервис самовывоза покупок из магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

Первым к проекту Click & Collect присоединился алкогольный ретейлер.

Пользователи отныне смогут забронировать товары в приложении или на сайте, а позже забрать их в магазине партнера в удобное время. Конечно, при предъявлении паспорта.

Ретейлер соберет оформленный заказ в течение часа, оплатить его надо будет уже в магазине при выдаче.

Пока что Click & Collect действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга, однако в будущем его географию обещают расширить.

В компании также считают, что внедрение услуги самовывоза позволит маркетплейсу охватить еще больше уникальных товаров, которые не были представлены на онлайн-витрине.

Придет ли опция в Беларусь?

«Точке» стало интересно, будет ли работа нового сервиса распространяться на территории Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе компании, сейчас в планах маркетплейса – постепенное расширение тестирования внутри российского рынка.

«В дальнейшем мы рассмотрим перспективы масштабирования модели продаж Click & Collect на международные рынки», – рассказали нам в Wildberries и Russ.

Однако сейчас по белорусскому законодательству продавать алкогольную продукцию онлайн запрещено. Возможно, жители нашей страны в скором времени смогут покупать так другие товары.

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