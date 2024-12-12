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Перевернувшуюся 32-тонную пивную цистерну возле минской площади Бангалор подняли

  • 12.12.2024, 1:13
Перевернувшуюся 32-тонную пивную цистерну возле минской площади Бангалор подняли

Видеофакт.

МЧС сообщило о ликвидации аварии с крупной автоцистерной от завода «Аливария», которая сегодня перевернулась на улице Сурганова возле площади Бангалор.

Согласно сообщению МЧС, движение транспорта было восстановлено в 21:20, в результате аварии никто не пострадал.

Грузовой автомобиль получил механические повреждения, но целостность цистерны нарушена не была.

Для подъема большегрузного автомобиля потребовалось отцепить тягач от грузовой части.

На месте происшествия работала специальная техника МЧС. Переднюю часть фуры работники МЧС подняли при помощи лебедок и системы тросов пожарных аварийно-спасательных автомобилей. Грузовую часть автомобиля подняли при помощи двух автокранов других организаций.

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