Президент Сербии неожиданно пошел навстречу протестующим из-за смертельного обвала на вокзале 12.12.2024, 5:34

Александар Вучич

Фото: Bloomberg

Александар Вучич пообещал выполнить часть требований.

Президент Сербии Александар Вучич пообещал выполнить часть требований протестующих, которые уже более месяца собираются после смертельной аварии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В обращении вечером в среду, 11 декабря, Вучич пообещал обнародовать все материалы, которые имеет власть и прокуратура, относительно ремонта железнодорожного вокзала.

Также сербский президент пообещал, что арестованные во время протестов были освобождены, а всех, кто может быть осужден из-за этого в дальнейшем, он помилует.

«Для этих людей, которые слышат этот шум, это шум где-то около 600 из них... Я их очень уважаю и ценю», – сказал Вучич, имея в виду протестующих, которые собрались под зданием правительства.

Напомним, 1 ноября в Новом Саду обвалился бетонный навес недавно отремонтированной крыши железнодорожного вокзала. В результате на месте погибли 14 человек, еще один пострадавший позже скончался в больнице.

После катастрофы оппозиционные партии, студенты и общественность вышли на улицы, обвиняя правительство в коррупции, халатности и кумовстве, которые привели к некачественному строительству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com