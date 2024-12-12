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Президент Сербии неожиданно пошел навстречу протестующим из-за смертельного обвала на вокзале

  • 12.12.2024, 5:34
Президент Сербии неожиданно пошел навстречу протестующим из-за смертельного обвала на вокзале
Александар Вучич
Фото: Bloomberg

Александар Вучич пообещал выполнить часть требований.

Президент Сербии Александар Вучич пообещал выполнить часть требований протестующих, которые уже более месяца собираются после смертельной аварии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В обращении вечером в среду, 11 декабря, Вучич пообещал обнародовать все материалы, которые имеет власть и прокуратура, относительно ремонта железнодорожного вокзала.

Также сербский президент пообещал, что арестованные во время протестов были освобождены, а всех, кто может быть осужден из-за этого в дальнейшем, он помилует.

«Для этих людей, которые слышат этот шум, это шум где-то около 600 из них... Я их очень уважаю и ценю», – сказал Вучич, имея в виду протестующих, которые собрались под зданием правительства.

Напомним, 1 ноября в Новом Саду обвалился бетонный навес недавно отремонтированной крыши железнодорожного вокзала. В результате на месте погибли 14 человек, еще один пострадавший позже скончался в больнице.

После катастрофы оппозиционные партии, студенты и общественность вышли на улицы, обвиняя правительство в коррупции, халатности и кумовстве, которые привели к некачественному строительству.

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