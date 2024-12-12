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К протестам в Тбилиси присоединились государственные служащие

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  • 12.12.2024, 8:10
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К протестам в Тбилиси присоединились государственные служащие

Участники акции заняли проезжую часть и перекрыли автодорогу.

В Тбилиси на акцию протеста против отсрочки правительством переговоров о вступлении Грузии в ЕС, вышли работники государственного сектора. Среди них - учителя и врачи.

Об этом сообщают Interpressnews.

Вечером 11 декабря на проспекте Руставели участники акции заняли проезжую часть и перекрыли автодорогу.

Перед этим занятые в публичном секторе люди, прошли шествием от площади Республики до парламента и присоединились к акции. Митингующие встретили шествие госслужащих аплодисментами.

Протесты в центре грузинской столицы продолжаются 14 суток подряд. Нынешняя ночь антиправительственных акций в Тбилиси проходит спокойно.

Новый пик протеста ожидается ближе к субботе, 14 декабря, когда в парламенте запланированы выборы нового президента.

Накануне вечером к собравшимся вновь обратился бывший телеведущий Гоча Ткешелашвили. Он призывает граждан к мирной борьбе. По его словам, сейчас, как никогда, народ должен стоять вместе ради будущего страны.

Требование протестующих не меняется - назначить повторные выборы и освободить задержанных во время акции протеста граждан.

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