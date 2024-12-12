«Путина и «Орешника» никто не боится, готовимся к худшему» 1 12.12.2024, 8:15

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Z-пропагандиста расстроил удар по Таганрогу.

В ночь на 11 декабря Украина нанесла мощные удары по стратегической военной цели в российском Таганроге.

Очевидно, попытка диктатора РФ Владимира Путина напугать украинцев и Запад ракетой «Орешник» полностью провалилась.

Это с грустью констатировал в своем блоге в YouTube российский пропагандист Максим Калашников, передает «Диалог.UA».

«Не очень приятные новости… Враг нанес удар дальнобойным высокоточным оружием по Таганрогу, а именно по научно-техническому комплексу им. Бериева. Это наш центр гидро-, авиастроения, знаменитый… Ударная волна была очень сильная. Такое было ощущение, что дома вот-вот сложатся. Противник не убоялся всех предупреждений, удара «Орешника» и снова ударил. Чем? Есть разные предположения, что это те самые ракеты ATACMS и реактивные ракеты-дроны «Паляниця», это чисто киевское оружие… У них нет вообще никаких проблем с контролем ударов, у них есть пентагоновские спутники», - заявил российский Z-пропагандист.

Он обвинил диктатора РФ Владимира Путина в нерешительности и слабости. Так, глава РФ не выполнил свою угрозу бить по странам НАТО, которые разрешат Украине бить по РФ своим дальнобойным оружием.

«Потом в Астане первое лицо РФ заявило, что есть такой «Орешник» и мы обязательно ответим по центрам принятия решений. Но все эти слова так и остались словами, враг не испугался. Ему не страшен громкий лай… Этот удар в сочетании с нашими сирийскими «успехами» - это под корень авторитета высшего российского руководства… Можно сделать некоторые выводы… Один удар за другим будет наноситься по престижу, репутации с беспощадной регулярностью. Именно в преддверии заморозки войны на выгодных для США, а не РФ условиях. Предпочитаю готовиться к худшему варианту», - констатировал пропагандист РФ.

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