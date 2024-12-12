Белорус напал на полицейских на Пхукете

Белорус напал на полицейских на Пхукете11
- 12.12.2024, 8:45
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Некоторые детали добавили пикантность инциденту.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин Беларуси, на котором не было никакой одежды, кроме трусов, устроил пьяный дебош в гостинице в районе Карон-Бич на таиландском туристическом острове Пхукет, а затем напал на прибывших по вызову гостиничного персонала полицейских и после долгого сопротивления был доставлен в полицейский участок, сообщила газета Bangkok Post.
«Полицейские прибыли в одну из гостиниц района Карон-Бич в 03.10 в среду по вызову персонала гостиницы и обнаружили находящегося в состоянии сильного опьянения и нарушающего общественный порядок иностранца, одетого только в трусы, который позже был идентифицирован, как 39-летний гражданин Беларуси. Мужчина затеял драку с полицейскими и гостиничной охраной и ценой значительных усилий со стороны полиции был задержан», — говорится в сообщении газеты.
Вся сцена в гостинице была снята на видео одним из постояльцев и выложена в Интернет. На видео мужчина в трусах расшвыривает полицейских и гостиничную охрану по двору отеля, в то время как его жена и трое детей пытаются его успокоить.
Издание назвало имя задержанного — Сергей Асычук.
Мужчине предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и нападении на сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. По таиландскому законодательству по второму обвинению ему может грозить штраф в размере до 5 тысяч долларов и/или тюремное заключение сроком от двух лет до пожизненного в зависимости от тяжести травм, полученных сотрудниками полиции.
Белорус отдыхал на Пхукете вместе с женой и тремя несовершеннолетними детьми и должен был вылететь на родину в среду. Семья задержанного посетила его в полицейском участке, а позже в среду вылетела на родину, как было запланировано. Сам мужчина остался в камере временного содержания в полицейском участке на Пхукете, чтобы в ближайшее время предстать перед судом.