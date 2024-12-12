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Главный проигравший

  • Эль Мюрид
  • 12.12.2024, 8:56
  • 2,794
Главный проигравший

Для Ирана поражение может стать критическим и даже неподъемным.

Рассматривая произошедшие в Сирии события не через диагноз психических отклонений тех или иных «лидеров», а с точки зрения объективных интересов государств, можно сказать, что на данном этапе главный проигравший, причем с треском и с весьма неясными теперь перспективами на ближайшие несколько поколений - это, без сомнения, Иран.

Стоит вспомнить, что находившееся две тысячи лет назад на землях Ирана Парфянское царство триста лет вело ожесточенные войны с Древним Римом за выход к Средиземному морю. В итоге эти войны так и закончились вничью - парфяне стали преградой для экспансии Древнего Рима к Индии, но и сами не смогли решить стратегическую задачу выхода к ключевому морскому бассейну Древнего мира. Что, кстати, и стало в итоге одним из факторов краха Парфянского царства, да и у Древнего Рима после того, как он осознал невозможность продолжения экспансии в восточном направлении (а все остальные были исчерпаны по причине пустынности этих направлений), дела пошли совсем неважно. Имперские проекты могут существовать, только непрерывно расширяясь. Остановка означает крах проекта, модели и неизбежную гибель империи.

Иран под вывеской экзистенциальной борьбы с сионизмом (сто лет он ему не сдался) ведет ту же политику, что и все его предшествующие инкарнации - он пытается выйти к Средиземному морю и застолбить там свое присутствие, создав устойчивую политическую конфигурацию. И вот как раз поэтому Израиль для Ирана противник, так как он категорически не готов соседствовать с транзитным коридором, конкурирующим с ним. Это как супермаркет в маленьком поселке: два не выживут, шанс есть только у одного.

И сейчас Ирану перекрыли кислород, перекрыли качественно и весьма плотно. Противоречия Израиля и Турции, кстати, носят тот же характер, но там, по крайней мере, есть возможность разделения транспортных и товарных потоков, да и «поселок» побольше. Без роскоши и сверхдоходов, но ужиться уже можно.

Для Ирана поражение в Сирии может стать аналогом развала Варшавского договора для СССР. Вроде бы еще сверхдержава, но уже в конвульсиях. При этом Иран весь свой ресурс, который брошен в экспансионистский проект, передал КСИР, который его фактически разбазарил. И теперь, чтобы создавать что-то новое, иранскому руководству придется вначале решать проблему своих СС, а это, мягко говоря, та еще головная боль. Без трансформации режима сделать это будет невозможно, а трансформация, как можно было заметить по СССР - штука крайне небезопасная, можно сорваться с края и развалиться.

В любом случае, если для российского руководства крах Асада - это удар по самолюбию и закрытие африканских проектов (в нашем текущем состоянии это, скорее, огромный плюс для страны), то для Ирана поражение может стать критическим и даже неподъемным. Во всяком случае, для нынешнего Ирана - теократической диктатуры, которая очевидно зашла в тупик.

*

Военный переворот в Сирии спланировали США и Израиль, у Ирана есть доказательства этого, заявил иранский верховный лидер Али Хаменеи

Ребята, не нужно скромничать и приписывать свои заслуги другим. Вы надорвались, и вся ваша агрессивная политика рассыпалась. Чтобы играть в империю, нужно обладать для этого достаточным ресурсом, который вы растратили. Поэтому не чья-то злая воля, а ваш собственный провал стал причиной вашей катастрофы. Вот и все объяснение.

Но так как аятолла не может позволить себе сообщить своему народу, что это именно он и его политика обоср..лись, то под рукой всегда есть коварный враг, происками которого можно объяснить все.

Кроме того, какой «военный переворот» в Сирии увидел аятолла, сложно сказать. Военный переворот - это когда свои собственные генералы тихо режут руководство в его дворце и обращаются к нации со скорбной вестью. А когда генералы разбегаются вместе со своими дивизиями, бросая оружие, технику и переодеваясь в гражданку - это называется немножечко по-другому.

Эль Мюрид, «Телеграм»

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