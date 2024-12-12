Долгожданную Toyota RAV4 показали с новым дизайном 3 12.12.2024, 9:03

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Модель шестого поколения готовят к премьере.

Долгожданная новая Toyota RAV4 скоро придет на смену актуальному кроссоверу. Модель 6 поколения показали в сети с новым дизайном перед премьерой. Многие очень ждут этот недорогой автомобиль.

На канале Digimods DESIGN продемонстрировали стильный вариант дизайна Toyota RAV4 2026 модельного года. Японский производитель как раз занят обновлением своей модельной линейки. Возможно, компания готовит что-то похожее.

Мир буквально замер в ожидании новой Toyota RAV4. Кроссовер готовят к мировой премьере, на дороги уже выехали ходовые прототипы.

До сих пор не было точно известно, какую машину готовит производитель, – полностью новую Toyota RAV4 6 поколения или рестайлинг актуальной модели. Теперь очевидно, что кроссовер действительно совсем другой.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 2026 модельного года сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

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