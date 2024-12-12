закрыть
12 декабря 2024, четверг, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок

  • 12.12.2024, 9:15
  • 1,086
Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок

Еще несколько человек ранены.

Израильский автобус был обстрелян на шоссе в районе Западного берега возле Иерусалима недалеко от села Бейт-Джала, около контрольно-пропускного пункта. В результате атаки погиб 12-летний ребенок.

Об этом сообщают The Times of Israel и newsru.co.il.

После обстрела транспорта нападавший или нападавшие скрылись с места происшествия.

Водитель автобуса после стрельбы довез людей, среди которых были раненые, к КПП «Менарот», где его уже ждали кареты «скорой помощи».

Позже медики из больницы Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме рассказали, что мальчик скончался от огнестрельных ранений. Уточняется, что рана была очень серьезная - пуля попала ребенку в шею.

Также парамедики сообщили, что в результате теракта пострадали еще три человека - у 40-летней женщины были огнестрельные ранения, а еще два человека получили порезы от осколков стекла.

Израильские силы безопасности выясняют обстоятельства теракта, проверяют автобус после обстрела. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что на въезде в Бейт-Лехем были установлены блокпосты.

Автобус следовал маршрутом из Бейтар-Илита в Иерусалим.

Палестинские источники рассказали израильским СМИ, что террористы попытались сдаться палестинским службам безопасности в Бейт-Лехеме, но те якобы передали одного нападавшего израильским военным.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип