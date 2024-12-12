Возле Иерусалима произошел теракт: погиб ребенок 12.12.2024, 9:15

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Еще несколько человек ранены.

Израильский автобус был обстрелян на шоссе в районе Западного берега возле Иерусалима недалеко от села Бейт-Джала, около контрольно-пропускного пункта. В результате атаки погиб 12-летний ребенок.

Об этом сообщают The Times of Israel и newsru.co.il.

После обстрела транспорта нападавший или нападавшие скрылись с места происшествия.

Водитель автобуса после стрельбы довез людей, среди которых были раненые, к КПП «Менарот», где его уже ждали кареты «скорой помощи».

Позже медики из больницы Хадасса Эйн-Керем в Иерусалиме рассказали, что мальчик скончался от огнестрельных ранений. Уточняется, что рана была очень серьезная - пуля попала ребенку в шею.

Также парамедики сообщили, что в результате теракта пострадали еще три человека - у 40-летней женщины были огнестрельные ранения, а еще два человека получили порезы от осколков стекла.

Израильские силы безопасности выясняют обстоятельства теракта, проверяют автобус после обстрела. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассказали, что на въезде в Бейт-Лехем были установлены блокпосты.

Автобус следовал маршрутом из Бейтар-Илита в Иерусалим.

Палестинские источники рассказали израильским СМИ, что террористы попытались сдаться палестинским службам безопасности в Бейт-Лехеме, но те якобы передали одного нападавшего израильским военным.

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