Европа готовит полный запрет российского СПГ Илья Рождественский, «Центр Досье»

12.12.2024, 9:26

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Под санкции может попасть бизнес хоккейного друга Путина.

В конце 2024 года Европейский Союз начал работать над 15-м пакетом санкций против России. Одно из радикальных предложений, которое обсуждают в ЕС, – это полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, за него выступают Польша и страны Балтии. СПГ меньше всего пострадал после начала войны: нефть из России попала под эмбарго, поставки трубопроводного газа падают, но от СПГ Европа отказаться пока не может, из-за чего доходы от его продажи становятся все более важными в структуре российских нефтегазовых поступлений.

Ключевой игрок на этом рынке – старый друг президента России Геннадий Тимченко. Как выяснил «Досье», связанная с ним компания Kunlun Red Star Energy Trading вошла в число крупнейших российских экспортеров сжиженного газа. Еще полтора года назад о такой фирме никто не слышал, а к середине 2024 года она вывезла из России СПГ на 51 млрд рублей. История этого трейдера началась с хоккейного клуба.

Мытищинские хоккеисты из Китая

«Мы теперь не за кубок боремся, а долг родине отдаем. Долг отдали. Ценой ужасных результатов и отставания от прогресса КХЛ. А сборная как внезапно пришла в нашу жизнь, также внезапно из нее и ушла», – Telegram-аккаунт китайского хоккейного клуба КХЛ Kunlun Red Star был весьма эмоционален для корпоративного блога, так что этот комментарий, написанный в феврале 2024 года, позднее был удален. Члены команды рассчитывали попасть в состав китайской сборной по хоккею и ради участия в матчах национальной команды фактически пожертвовали регулярным чемпионатом: КХЛ по просьбе клуба расчистила календарь, но из-за этого первые месяцы сезона пришлось сделать максимально насыщенными с играми почти каждый день, что неминуемо сказалось на счете. Жертва оказалась напрасной: в состав китайской сборной никто из хоккеистов «Куньлуня» не попал, а первый же матч квалификации к Олимпиаде-2026 они разгромно проиграли Великобритании – 1:10.

Китайская команда оказалась в Континентальной хоккейной лиге по инициативе Владимира Путина. «Со следующего сезона – мы говорили об этом на предыдущих встречах с нашим другом, председателем КНР, – со следующего года мы реализуем планы по участию китайской хоккейной команды «Красная звезда Куньлунь» в Континентальной хоккейной лиге. Думаю, что это привлечет внимание болельщиков и в Китае, и в России, и в других странах, которые участвуют в этом широком международном мероприятии», – рассказывал летом 2016 года Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпинем в Пекине.

Повышать узнаваемость бренда позвали легендарных хоккеистов Уэйна Гретцки и Фила Эспозито, в международный координационный совет клуба пригласили первого вице-президента российской Федерации хоккея Романа Ротенберга, сына старого знакомого Путина Бориса Ротенберга, а тренером назначили именитого Майка Кинэна. Кинэн продержался на своем посту меньше года, Ротенберг ушел тренировать СКА. Смысла в привлечении Гретцки и Эспозито оказалось немного: посещаемость матчей – худшая в лиге.

Результаты на льду тоже были скромными, поскольку стратегия постоянно менялась: то упор делался на подготовку к домашней для Пекина Олимпиаде 2022 года, то на выступлении в Континентальной хоккейной лиге. Команду собирали несколько раз буквально с нуля, и каждый сезон клуб начинал с новым составом. В плей-офф КХЛ команда вышла лишь однажды, в свой первый год в лиге, и сразу вылетела в одной восьмой, пропустив в последнем матче восемь шайб. На Играх сборную Китая полностью набрали из хоккеистов Kunlun Red Star, многим из которых специально выдали китайские паспорта. Итог – поражение во всех четырех матчах с общим счетом 4:23. Паспорта натурализованных игроков аннулировали.

Клуб базировался сначала в Пекине, затем перебрался в Шанхай, что создало для российских команд проблемы с логистикой, решать которые в 2016 году пришлось на уровне министерства иностранных дел. Из-за пандемии сезон 2019/2020 Kunlun Red Star доигрывал в России и так и не вернулся в Китай. Домашней ареной стали подмосковные «Мытищи».

Вероятно, в любой другой ситуации мытищинский клуб из Китая давно прекратил бы свое существование. Но у владельцев Kunlun Red Star, очевидно, другие планы. И немалую роль в этих планах играет друг Путина.

Лучшие парни на свете

Формально Kunlun Red Star, согласно данным из китайского реестра юрлиц, по цепочке принадлежит компании Shanghai Xinshan Investment Management, основанной в октябре 2014 года. Организация не раскрывает акционеров, но один из них, Билли Нгок, все эти годы публично признавал, что связан с клубом.

«Нгок – лучший парень на свете. Он мультимиллиардер, его состояние более $10 млрд. […] Вокруг него всегда свита, а за последние пару лет я стал для него золотым мальчиком, так что мы довольно близки, – рассказывал канадско-китайский хоккеист Брэндон Ип в подкасте Spittin’ Chicklets. – У Билли есть два личных самолета, один на 200 мест, другой на 20. И он курит во время полетов. И каждые два месяца меняет все ковры, потому что он плюется на пол. Сколько это вообще может стоить? Если ты так делаешь, значит, денег у тебя завались».

Будущий миллиардер Нгок родился в 1972 году в провинции Цзянсу. Его бизнес в основном зарегистрирован в Гонконге, и последние десять лет предприниматель стремился на российский рынок. «В Китае у нас есть прекрасный партнер – Билли Нгок, управляющий директор China Environmental Energy Investment. Он занимается природным газом, скоростными поездами и активно инвестирует в Россию», – говорил создатель телеканала СТС Питер Герви в 2015 году. Тогда Нгок вместе с партнерами едва не приобрел медиаактивы финской компании Sanoma в России. Сделка в результате сорвалась, но Нгок на этом не остановился. Спустя год он нашел другого бизнесмена, готового вести с ним дела, – Геннадия Тимченко.

Условием их сотрудничества стало создание хоккейного клуба в Китае. Нгок в то время ничего не знал о хоккее, но предложение Тимченко принял, писала канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на отца одного из игроков Kunlun Red Star. Летом 2016 года в Пекине Тимченко и Билли Нгок в присутствии Путина и Си Цзиньпиня подписали соглашение об участии клуба в КХЛ. Через полгода Тимченко признался: доля в команде принадлежит и ему самому.

Главное, что привносит Геннадий Тимченко в любой бизнес, – это его знакомства. Еще на заре 1990-х годов предприниматель подружился с Путиным, работавшим в то время в мэрии Санкт-Петербурга. В 2014 году эти связи дорого обошлись Тимченко: он попал под санкции США после присоединения Крыма к России как человек из ближайшего окружения российского лидера. Тимченко пришлось срочно реструктурировать зарубежные активы в попытке выиграть время, чтобы компании как можно дольше могли избежать ограничений. Его доля в нефтетрейдере Gunvor перешла ко второму основателю организации Торбьорну Торнквисту, а в экспортере нефтепродуктов International Petroleum Products, торговавшему нефтепродуктами, – к другу детства Путина, бывшему петербургскому мяснику Петру Колбину.

С тех пор предприниматель активно использует посредников, вкладывая деньги за пределами России. Так, французская недвижимость Тимченко отошла к семье его бизнес-партнера Ивана Егорова. Егоров же связан с группой Crudex, торгующей российскими нефтепродуктами (скорее всего, к группе Crudex имеет отношение и сам Тимченко), и помогает другу Путина инвестировать в Газлинское месторождение в Узбекистане. Вместе с Егоровым в этот проект вложился кипрский офшор Kunlun Red Star Investment. Компания неслучайно называется так же, как и хоккейная команда. Она входит в сложную структуру, объединяющую интересы друга Путина и китайского инвестора. Среди этих интересов — сжиженный природный газ.

Газ государственного значения

«СПГ – важный источник финансирования для незаконной войны, которую Владимир Путин ведет в Украине», – говорится в обосновании санкций, которые ввела Великобритания. И это действительно так. Сжиженный газ играет все более значимую роль в структуре нефтегазовых поступлений. После начала войны Россия резко сократила поставки трубопроводного газа в Европу, в 2023 году экспорт составил 99,6 млрд кубических метров. Экспорт сжиженного газа почти не упал – 45,4 млрд кубометра в 2023 году. СПГ активно интересуется Владимир Путин: открывает новые заводы, дает старт загрузке газовозов, а постройка «Ямала СПГ», пока что главного отечественного проекта, могла принести лично президенту $1,12 млрд.

Первые санкции против российского сжиженного газа ввели еще в 2014 году, но основные ограничения вступили в силу после начала полномасштабной войны в Украине. ЕС запретил поставлять оборудование для сжижения газа, покупать доли в СПГ-проектах, а также реэкспортировать СПГ из России через европейские порты.

США сосредоточились на строящихся проектах, в первую очередь на «Арктик СПГ 2», который должен был стать крупнейшим в России. «Наша цель — убить этот проект», – заявлял помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, говоря про завод «Арктик СПГ 2». С ноября 2023 года «Арктик СПГ 2» находится под санкциями США, с февраля 2024 года – Великобритании. Ограничения фактически оставили проект без новых газовозов, Индия отказалась покупать газ «Арктик СПГ 2», а НОВАТЭК решил пересмотреть планы по строительству новых заводов.

«Мы пытаемся как можно быстрее сократить доходы России от продажи нефти и газа, не дестабилизируя глобальный энергетический рынок», – объяснял Пайетт. Поэтому ни один из уже действующих заводов не попал под санкции. И если в случае с нефтью, нефтепродуктами и углем Евросоюз ввел эмбарго, то отказаться от российского газа ЕС пока полностью не может. До начала войны доля российского газа в Евросоюзе достигала 45%, в 2023 году – меньше 15% общего импорта: 8,7% пришлось на трубопроводный газ и 6,1% — на сжиженный. Всего в 2023 году Евросоюз импортировал около 18 млрд кубических метров российского СПГ, из них как минимум один миллиард кубометров был затем реэкспортирован в страны Азии.

Отсутствие эмбарго в отношении сжиженного газа и санкций против существующих заводов играет на руку Геннадию Тимченко и его партнеру Билли Нгоку. С 2023 года созданная ими компания Kunlun Red Star Energy Trading занимается экспортом российского СПГ.

Остальной бизнес Билли Нгока в России

Кипр – Гонконг

Структуры, связанные с Тимченко, никогда не отличались прозрачностью. Схемы владения, придуманные им самим и его сотрудниками, известны своей запутанностью, а конечные бенефициары зачастую спрятаны в офшорных юрисдикциях, не раскрывающих имена акционеров. Kunlun Red Star Energy Trading не стал исключением.

Группу компаний, в которую входит экспортер СПГ, можно условно разделить на две части. Первая – гонконгская. В ней ключевую роль играет Чао Бу – директор множества юрлиц Нгока, в том числе его основной организации China Environmental Energy Holdings. Сам Нгок в прошлом был указан в качестве совладельца Kunlun Red Star Energy Trading.

Вторая часть – кипрская. Через эти офшоры почти не идут финансовые потоки, они не участвуют в экспорте СПГ, но все равно крайне важны, поскольку именно через них финансировалась хоккейная команда. Головная структура кипрских юрлиц – фирма с Британских Виргинских островов Kunlun Red Star Energy Investment. Компания до настоящего времени не раскрывала своих акционеров. Но поскольку Геннадий Тимченко публично объявлял, что владеет хоккейной командой, а доля Билли Нгока оформлена через гонконгские структуры, то можно предположить, что к этому офшору имеет отношение друг президента. В пользу этого говорят и косвенные признаки.

Московские представительства кипрской и гонконгской компаний зарегистрированы в Москве – Китайгородский проезд, дом 9. Здесь располагается комплекс строений, в том числе крупнейшее здание дореволюционной Москвы – Воспитательный дом, заложенный в 1764 году как благотворительное учреждение для сирот. В феврале 2017 года Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого передала здания московским властям, а в конце того же года комплекс достался компании «Горкапстрой-гарант» за 10 млрд рублей. СМИ писали, что фирма действует в интересах Тимченко. Вероятно, это действительно так, поскольку вскоре после покупки собственником организации стал топ-менеджер друга Путина. А гендиректор компании Савелий Карпухин впоследствии возглавил Русскую рыбопромышленную компанию зятя Тимченко.

Директор московского представительства гонконгской компании Kunlun Red Star Energy Trading Ирина Полякова ранее возглавляла российскую структуру другой зарубежной организации – швейцарской Crudex, связанной с Тимченко.

Столь сложная схема не лишена смысла, поскольку на кону – многомиллиардный бизнес, который может обрушиться, если выяснится, что один из бенефициаров – близкий друг Путина, много лет находящийся под санкциями.

Летом 2016 года был зарегистрирован сайт Kunlun Red Star Energy, который не сообщает ничего, что могло бы помочь идентифицировать сотрудников или собственников фирмы. При этом в разделе Friendly Links указана единственная ссылка, которая ведет на сайт одноименной хоккейной команды. Сайты созданы в один день, 14 июня, и одним человеком – Zhi Luo из Пекина, следует из данных о регистрации. Общий у ресурсов и логотип – золотой дракон, обвивающий красную пятиконечную звезду.

Kunlun Red Star Energy Trading экспортировала со среднетоннажного завода «Портовая СПГ» в Ленинградской области сжиженный природный газ на 51 млрд рублей, следует из данных таможни. За счет такого оборота, по подсчетам «Досье», компания занимает в России 11-е место среди всех экспортеров СПГ, выполнявших поставки после начала войны (первые 10 позиций занимают крупные нефтегазовые компании, а лидирует сингапурская структура «Ямал СПГ», которая за два года экспортировала газа на 1,94 трлн рублей).

Всего речь идет о 25 поставках, первая – в феврале 2023 года. В 24 случаях фирма была указана в таможенных документах как грузополучатель (consignee) и в одном случае как отправитель груза (shipper). Consignee – не конечный покупатель, в этой графе декларации часто указывают трейдера. Он выступает в качестве посредника, а точка назначения груза может быть не известна на момент выхода судна из порта. В 14 случаях в качестве пункта доставки был указан единственный в Греции СПГ-терминал Ревитуса под Афинами. Это означает, что СПГ из России предназначался либо для внутреннего рынка Греции, либо затем по трубопроводу был доставлен на Балканы. Для остальных партий СПГ порт назначения не указан.

Также Kunlun Red Star Energy Trading экспортировал нефтепродукты и гелий, произведенные структурами «Газпрома», и нефть «Сургутнефтегаза» в общей сложности на 1,3 млрд рублей. И «Газпром», и «Сургутнефтегаз» – давние партнеры Тимченко. Представители Нгока и Тимченко не ответили на вопросы «Досье».

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«Вообще он довольно скромный мужик, очень классный. Всегда дает нам двойные и тройные бонусы», – говорил хоккеист Брэндон Ип про Билли Нгока. Очевидно, бонусы в ближайшее время не будут проблемой для китайского инвестора. Хоккей открыл ему путь не только в мир спорта, но и на многомиллиардный рынок российского газа. Получив в партнеры друга Владимира Путина, Нгок теперь добывает золото, строит СПГ-заводы и сам торгует сжиженным газом. Чтобы занять лидирующие позиции на рынке экспортеров СПГ, компании Тимченко и Нгока потребовалось чуть больше года. Вероятно, доля Kunlun Red Star Energy Trading будет в дальнейшем только расти – и за счет административного ресурса, и за счет масштабных планов России по расширению поставок сжиженного газа. Несмотря на точечные санкции против отрасли, власти рассчитывают до 2035 года выйти на производство 80–140 миллионов тонн СПГ в год и занять пятую часть мирового рынка.

Илья Рождественский, «Центр Досье»

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