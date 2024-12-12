Белорусский регион идет на дно: опубликованы секретные данные 12.12.2024, 9:36

Долги предприятий АПК выросли в два раза.

Долги сельхозпредприятий Гомельской области за 2023 год выросли в два раза. Это следует из закрытого отчета Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, пишет «Зеркало». Напомним, в этом году Гомельская область, по данным Белстата, — один из самых проблемных регионов, его развитие сдерживает как раз сельское хозяйство.

Долги в сельском хозяйстве продолжают накапливаться

В 2023 году задолженность сельскохозяйственных предприятий Гомельской области значительно увеличилась, достигнув 3,22 млрд рублей. Из этой суммы 921,8 млн рублей составляют просроченные выплаты, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом, следует из документа, подготовленного в феврале 2024 года и подписанного на тот момент зампредседателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Светланой Житинец.

Основная доля — это долги перед другими компаниями. Они оценивались в 2,24 млрд рублей. За год сумма выросла на 108,1%. Причем просроченная кредиторская задолженность выросла на 114% — до 762 млн рублей.

Кредиторская задолженность — сумма, которую компания кому-то должна, а дебиторская — сумма, которую кто-то должен компании.

Долги по кредитам и займам были 987,8 млн рублей, включая 159,8 млн просроченных платежей по ним (рост на 14%).

«Имеются острые вопросы в платежной дисциплине сельскохозяйственных организаций, требующие особого контроля со стороны председателей райисполкомов», — говорится в документе. Там же говорится, что из 48 организаций, которые в том году должны были платить по реструктурированным долгам (то есть с изменением условий по кредитам в пользу должников), не сделали это 32.

Увеличиваются долги по налогам и коммунальным

В документе указано, что дополнительной проблемой стала неоплата техники, взятой в лизинг, где просроченные платежи составляют 64 млн рублей, включая случаи, когда срок лизинга уже истек.

Также обращается внимание на долги сельхозпредприятий за электроэнергию и отопление. На 1 января этого года они оценивались в 209,7 млн рублей. За газ — в 48,7 млн.

«Стало системным наличие задолженности по налогам и сборам сельскохозяйственных организаций», говорится в документе. Оказывается, налогов и сборов они не заплатили вовремя на 9,9 млн.

В то же время задолженность других организаций перед сельхозпредприятиями за 2023 год выросла на 27,8 млн рублей, или 8% — до 376 млн рублей. Из них 151,7 млн — просроченные выплаты, которые за год увеличились на 19%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com