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Кадыров занервничал после удара по Грозному

  • 12.12.2024, 9:41
Кадыров занервничал после удара по Грозному

Глава Чечни рассказал о последствиях атаки.

В ночь на 12 декабря здание специального полка полиции имени Кадырова в Грозном было атаковано беспилотниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о последствиях атаки и выдал гневное заявление о намерении отомстить, пишет «Главред».

По его данным, в результате удара беспилотников пострадало 4 бойцов караула, также повреждены крыша и стекла здания. На месте событий произошел пожар, однако Кадыров утверждает, что его удалось потушить.

Традиционно он обвинил в атаке Украину и пригрозил, что резерв из 84 тысяч добровольцев и бойцов подразделений из Чеченской Республики готов выдвинуться на передовую по первому приказу.

«Мы этого так не оставим! И только за этих 4-х раненых мы положим 400 укронатовцев», - добавил он.

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