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«Пол-Энгельса, где хранят Ту-95, может просто взлететь в воздух»

  • 12.12.2024, 9:45
«Пол-Энгельса, где хранят Ту-95, может просто взлететь в воздух»

Полковник ВСУ спрогнозировал мощный удар, от которого Волга изменит русло.

Аэродром «Энгельс-2» снова атаковали украинские дроны. Кроме самой авиабазы, возле Энгельса расположены еще несколько важных и интересных целей для Сил обороны.

Добравшись до «Энгельса-2», Украина может уничтожить не только авиацию, но и некоторые стратегические запасы врага. Подробнее об этом в военной сводке для «24 Канала» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Почему Энгельс – важная цель для ВСУ

Аэродром «Энгельс-2» в Саратовской области находится на расстоянии около 600 километров от границы с Украиной. Там россияне хранят стратегическую авиацию, в частности Ту-160 и Ту-95. Там также есть специальная инженерная служба, которая обслуживает ракеты Х-101, Х-555, Х-55.

На этот аэродром Россия также перебросила тактическую авиацию, в частности, Су-34, Су-35, Су-24.

«Энгельс расположен по левому берегу Волги, как и аэродром «Энгельс-2». Под аэродромом расположено серьезное хранилище авиационного керосина – если до него добраться, то пол Энгельса просто в воздух взлетит, а Волга изменит русло», – объяснил летчик-инструктор.

Более того, южнее Энгельса расположена военная часть, которая является одним из складов ядерного тактического оружия – «Саратов-63». Для Сил обороны это также может быть важной целью.

Сейчас удары по Энгельсу или Саратову возможны только дронами украинского производства, ведь западные ракеты, которые есть на вооружении в Украине, туда достать не смогут.

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