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«Боровики пошли уже?»: белорусы показали, какие грибы собирают в декабре

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  • 12.12.2024, 9:50
  • 3,724
«Боровики пошли уже?»: белорусы показали, какие грибы собирают в декабре

Грибной сезон продолжается, несмотря на зиму.

Несмотря на то, что на календаре уже почти середина декабря, это не останавливает белорусских грибников от походов в лес. Уже десяток раз на тематических площадках в соцсетях объявляли о «закрытии грибного сезона», но люди продолжают ходить в лес с корзинками и, как бы странно это и ни показалось, возвращаются не с пустыми корзинками. «Телеграф» посмотрел на «декабрьский улов» белорусских грибников.

Безусловно, главным героем хвастопостов в соцсетях в начале календарной зимы остается фламмулина бархатистоножковая. Это тот самый «зимний опенок», которому не страшен легкий морозец. Причем, как утверждают специалисты, на вкус это также не влияет — гриб, по их словам, не теряет своих вкусовых качеств, даже если его «прихватит» морозом и даже оттаявшие грибы считаются настоящим деликатесом.

Так, один из грибников показал в TikTok целую «плантацию» фламмулин под Минском, на которую он набрел в лесу 11 декабря.

«Б0боровики пошли уже или вот-вот?» — игриво поинтересовался один из комментаторов под видео с зимними опятами.

Однако, судя по постам в тематической группе «ВКонтакте» «Грибы: Грибные войска Беларуси», вопрос не такой уж риторический, поскольку фламмулина — далеко не единственный вид, который приносили из леса белорусские грибники в последние дни.

Так, как отметил один из участников группы Дмитрий Наумов, несмотря на то, что в лесу в начале декабря «снега стало еще больше», грибы это не останавливает.

«В привычных грибных местах находок немного, все грибы давно выбраны, а новые уже не растут. Зато необласканные вниманием уголки леса по-прежнему радуют. Веселые и блестящие ото льда кучки опят, целые табуны чуть перезрелых и никем непуганых фиолетовых рядовок, шагнувшие в зиму польские грибы, подзеленки, сыроежки. Почти все они уже слегка заснули, даже как-то неудобно было их тревожить», — рассказал о своей вылазке в лес в районе Валерьяново — Боровляны (Минский район) 11 декабря мужчина и поделился фото «с места событий».

Судя по сообщениям и фотографиям, выложенным в группе другим участниками, помимо зимних опят в начале декабря в белорусских лесах еще можно встретить подмерзшие зеленки, подзеленки, гигрофор поздний, польские и даже маслята с вешенками.

В TikTok также еще встречаются видео из уже зимнего белорусского леса.

«Очередное закрытие грибного сезона, надеюсь на этот раз полностью и до весны», — написала автор одного из роликов. Но давайте будем честны — верится в эти обещания с трудом — едва ли заядлых грибников остановят морозы.

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