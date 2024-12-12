Медведев в заложниках Вадим Денисенко

12.12.2024, 9:59

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Путин боится выразить неуважение к Пекину.

Медведев в Китае. Вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна.

Второй раз за время полномасштабной войны Медведева позвали в Пекин (в прошлый раз это было в декабре 2022 года и тогда, в частности, говорили о недопустимости ядерного удара). О чем будут говорить сейчас?

1. Китай, судя по всему хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ по завершению конфликта (читай соглашений с США по заморозке конфликта).

2. Китай предложит свое видение отношений Китай - РФ (читай контуры противостояния с США)

3. Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это точно не приоритет на сегодняшний момент.

Из важного для нас: пока Медведев в Китае, вероятность удара Орешником в следующие два дня минимальна. Если это произойдет - это будет означать. Что Путин выражает публичное неуважение Пекину.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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