В Изабелине восстанавливают синагогу, построенную во времена ВКЛ 12.12.2024, 10:09

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Памятник архитектуры вновь обретает свое историческое обличье.

В Изабелине восстанавливают синагогу, построенную во времена Великого Княжества Литовского.

После более чем полувека деградации и запустения памятник архитектуры вновь обретает свое историческое обличье, пишет «Наша Ніва».

После проведения противоаварийных работ, укрепления треснувших стен скобами, а также закладки проемов, здание в деревне Изабелин Волковысского района накрывают временной крышей. Новая крыша будет ярусной, как и крыша синагоги в начале XX века.

Изабелинский кагал, подчиненный Мстибовскому, был основан в 1777 году. Примерно тогда же, во второй половине XVIII века, была возведена каменная синагога.

По состоянию на 1897 год в Изабелине проживало 454 еврея, в 1921 году их стало уже 1709. Сын изабелинского раввина Якова Мейра Кравчинского, раввин Зеэв Голд, был одним из лидеров сионистской организации «Мизрахи» в США, а в мае 1948 года подписал Декларацию независимости государства Израиль.

В начале 1942 года нацисты создали в Изабелине гетто, которое ликвидировали уже в ноябре, расстреляв 31 человека. Оставшихся евреев погнали в лагерь в Волковыске, а оттуда в лагерь смерти Аушвиц.

После войны здание было существенно перестроено. Синагогу использовали под различные сельскохозяйственные нужды, в том числе коптильный цех и бар. В последние годы здание стояло пустым.

Изабелинскую синагогу в свою собственность приобрело «Поместье Падароск», которое восстанавливало усадьбу Бохвицей в расположенном неподалеку Падароске и финансировалось бизнесменом и меценатом белорусского происхождения Павлом Подкорытовым. Существовала идея о создании на базе синагоги образовательного центра по сохранению культурного наследия Изабелина.

Проблемы у туристического предприятия «Падароск» возникли в 2022 году, когда против его сотрудников начали уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и страховых взносов с заработков работников почти на 400 000 рублей.

Уголовное дело в итоге было прекращено, но усадьбу, которая является историко-культурной ценностью, у Подкорытова забрали в государственную собственность. Изабелинская синагога же охранного статуса не имела.

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