закрыть
12 декабря 2024, четверг, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Изабелине восстанавливают синагогу, построенную во времена ВКЛ

  • 12.12.2024, 10:09
  • 2,334
В Изабелине восстанавливают синагогу, построенную во времена ВКЛ

Памятник архитектуры вновь обретает свое историческое обличье.

В Изабелине восстанавливают синагогу, построенную во времена Великого Княжества Литовского.

После более чем полувека деградации и запустения памятник архитектуры вновь обретает свое историческое обличье, пишет «Наша Ніва».

После проведения противоаварийных работ, укрепления треснувших стен скобами, а также закладки проемов, здание в деревне Изабелин Волковысского района накрывают временной крышей. Новая крыша будет ярусной, как и крыша синагоги в начале XX века.

Изабелинский кагал, подчиненный Мстибовскому, был основан в 1777 году. Примерно тогда же, во второй половине XVIII века, была возведена каменная синагога.

По состоянию на 1897 год в Изабелине проживало 454 еврея, в 1921 году их стало уже 1709. Сын изабелинского раввина Якова Мейра Кравчинского, раввин Зеэв Голд, был одним из лидеров сионистской организации «Мизрахи» в США, а в мае 1948 года подписал Декларацию независимости государства Израиль.

В начале 1942 года нацисты создали в Изабелине гетто, которое ликвидировали уже в ноябре, расстреляв 31 человека. Оставшихся евреев погнали в лагерь в Волковыске, а оттуда в лагерь смерти Аушвиц.

После войны здание было существенно перестроено. Синагогу использовали под различные сельскохозяйственные нужды, в том числе коптильный цех и бар. В последние годы здание стояло пустым.

Изабелинскую синагогу в свою собственность приобрело «Поместье Падароск», которое восстанавливало усадьбу Бохвицей в расположенном неподалеку Падароске и финансировалось бизнесменом и меценатом белорусского происхождения Павлом Подкорытовым. Существовала идея о создании на базе синагоги образовательного центра по сохранению культурного наследия Изабелина.

Проблемы у туристического предприятия «Падароск» возникли в 2022 году, когда против его сотрудников начали уголовное преследование по обвинению в неуплате налогов и страховых взносов с заработков работников почти на 400 000 рублей.

Уголовное дело в итоге было прекращено, но усадьбу, которая является историко-культурной ценностью, у Подкорытова забрали в государственную собственность. Изабелинская синагога же охранного статуса не имела.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип