Что будет, если самовольно срубить елку в белорусском лесу к Новому году? 1 12.12.2024, 10:30

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В лесхозе рассказали о последствиях.

Самовольная вырубка елей в лесах в Беларуси недопустима, нарушителям грозит наказание в виде штрафа за каждое срубленное дерево. Об этом рассказал заместитель руководителя по идеологической работе Новогрудского лесхоза Александр Гарнастай, пишет местная газета «Новае жыццё».

«Накануне новогодних праздников государственная лесная охрана предупреждает потенциальных нарушителей, что за каждое самовольно срубленное дерево на граждан может быть наложен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей)», — сказал Гарнастай.

Он добавил, что, кроме штрафа, придется еще и возместить ущерб, причиненный окружающей среде в одну базовую величину (40 рублей).

Напомним, что елочные базары в Минске и других городах в этом году будут работать с 16 декабря. Там можно будет купить сосны, деревья в кадках и новогодние букеты.

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