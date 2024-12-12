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Китай начал отказываться от российского угля

  • 12.12.2024, 10:31
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Китай начал отказываться от российского угля

Закупки сократились.

Крупнейший покупатель российского угля на мировом рынке — Китай сократил импорт твердого топлива из России. По итогам десяти месяцев 2024 года доля российского угля в общих закупках Китая составила 18% против 23% за аналогичный период 2022 года. Это следует из презентации Центра ценовых индексов (ЦЦИ), данные которого публикует «Коммерсант».

Несмотря на это, Россия по-прежнему занимает второе место среди основных поставщиков угля в Китай. Доля крупнейшего экспортера твердого топлива на китайский рынок — Индонезии — за тот же период сократилась с 58% до 44%. При этом доли Монголии и Австралии в поставках выросли с 10% и 1% до 15%. Согласно данным S&P Global, по итогам января–ноября Китай увеличил импорт угля на 14,8% год к году, до 490 млн тонн.

По оценкам Минэнерго РФ, на КНР приходится 48% всего российского угольного экспорта. В 2023 году Россия увеличила поставки в страну на 42% год к году, до 100 млн тонн, но в этом году экспорт сокращается. Как писал Reuters, по итогам первого полугодия поставки снизились на 8% год к году, до 45,5 млн тонн. Доля российского угля на китайском рынке снижается главным образом из-за сокращения поставок энергетического угля на фоне низких цен и ограничений по вывозу, отмечают в ЦЦИ. Рост поставок российского угля в Китай также сдерживается импортной пошлиной, которую КНР в 2014 году ввела на антрацит, коксующийся и энергетический уголь, в размере 3–6%. При этом пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле.

В целом, по данным ЦЦИ, в январе–октябре экспорт угля из России сократился на 9% год к году, до 164 млн тонн. По итогам 2024-го аналитики ожидают падения показателя на 9–10% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно о сокращении закупок угля у России другим крупным покупателем российского твердого топлива — Индией. В январе–сентябре 2024-го страна импортировала 6,1 млн тонн энергетического угля, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля России в индийском импорте угля снизилась с 7% до 3%.

После введения эмбарго на поставки угля в ЕС, которое вступило в силу в августе 2022 года, российские угольщики начали активно искать новые экспортные направления. В основном поставки были перенаправлены в Китай и Индию.

В этом году экспорт снижается из-за уменьшения рентабельности: экономика поставок за рубеж существенно ухудшилась на фоне падения экспортных цен и увеличения транспортных расходов, говорили «Ведомостям» представители отрасли. Также возникают трудности с транспортировкой угля и банковскими транзакциями.

На фоне проблем с экспортом российские угольные компании сокращают добычу: в июле, по данным Росстата, она упала на 6,7% в годовом выражении, а ее общий объем — 31,5 млн тонн — стал самым низким с пандемии коронавируса в 2020 году. Относительно пиков, показанных в декабре 2022 года, угольные компании потеряли около 12 млн тонн ежемесячной добычи, или 27%.

Российская угольная отрасль вступает в самый тяжелый кризис за последние 30 лет, констатировал ранее независимый эксперт в области энергетики Максим Иванов.

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