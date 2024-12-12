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Врачи назвали неожиданный суперпродукт, который способствует долголетию

  • 12.12.2024, 10:41
  • 5,588
Врачи назвали неожиданный суперпродукт, который способствует долголетию

И защищает от рака.

Бобовые — это ценный источник растительного белка и множества других полезных веществ. Эти продукты могут снизить риск хронических заболеваний и ожирения, а также способствовать нормализации кровяного давления и уровня холестерина в крови.

Об этом сообщает сайт Best life.

Фасоль является ключевым продуктом питания в так называемых «голубых зонах» — регионах мира, где люди живут значительно дольше, таких как Окинава в Японии, Сардиния в Италии и других.

Как фасоль помогает справиться с тягой к сладкому?

Диетолог Сара Отто отмечает, что включение фасоли в рацион может помочь контролировать тягу к сладкому и сделать более осознанный выбор в питании. Если вы часто потребляете добавленный сахар, добавление бобовых в меню может быть полезным решением.

Рационы, содержащие фасоль, обычно богаты кальцием, железом, магнием, калием и витамином Е, и в то же время содержат меньше добавленного сахара.

Фасоль и снижение холестерина

Если у вас высокие уровни холестерина, фасоль станет отличным дополнением к рациону. Исследования 2021 года показали, что употребление одной чашки фасоли (около 180 г) в день значительно снижает уровень холестерина ЛПНП (так называемого «плохого» холестерина) у людей с его повышенным уровнем.

Помощь при снижении веса

Фасоль может быть полезной при попытках сбросить вес благодаря высокому содержанию клетчатки, белков и углеводов, которые помогают дольше сохранять чувство насыщения после еды.

Улучшение здоровья кишечника

Потребление фасоли поддерживает здоровье кишечника, что благоприятно сказывается на иммунной системе, гормональном фоне, настроении и состоянии кожи. Фасоль содержит особый тип углеводов — стойкий крахмал, который ферментируется в толстой кишке, улучшая микробиом и оказывая другие положительные эффекты.

Защита от некоторых видов рака

Дополнение рациона фасолью может снизить риск некоторых видов рака. Исследование 2023 года показало, что регулярное потребление фасоли улучшает микробиом кишечника и может снижать риск рецидива колоректального рака.

Снижение хронического воспаления

Фасоль помогает уменьшить маркеры воспаления, что способствует профилактике хронических заболеваний. Бобовые содержат антиоксиданты и полифенолы, которые защищают клетки от повреждений и помогают снижать воспаление в организме.

Зарегистрированный диетолог Стефани Уэллс подчеркивает, что регулярное потребление фасоли может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и синдрома поликистозных яичников.

Насыщенность питательными веществами

Фасоль является богатым источником витаминов, минералов и других полезных веществ, включая калий, медь, фосфор, железо и витамины группы B. Также она содержит антиоксиданты и фитохимические вещества, которые являются важными для здоровья.

Кроме того, фасоль имеет низкий гликемический индекс, что означает более медленное и меньшее повышение уровня сахара в крови по сравнению с продуктами с высоким гликемическим индексом. Это делает фасоль отличным выбором для людей с диабетом, помогая замедлить всасывание сахара в кровь.

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