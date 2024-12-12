«Так уже просто не может быть»1
- 12.12.2024, 10:52
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В Сеть попало видео с митинга в Пинске в августе 2020-го с погибшей Светланой Крутиковой.
Видеоролик с мирного митинга против фальсификаций результатов «президентских выборов», проходившего в Пинске 21 августа 2021 года, сохранился в архиве «Медиа-Полесья».
В кадре - Светлана Крутикова, которая 10 декабря бросилась под поезд из-за давления силовиков.
Светлана Крутикова, всегда выступавшая за справедливость, не выдержала четырёхлетнего преследования и покончила с собой.
О ней напоминают эти видеокадры.