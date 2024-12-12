Шантаж с оглядкой Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

12.12.2024, 10:51

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Кремлевские «ястребы» блефуют.

В то время как президент РФ Владимир Путин пытается показать миру свою решимость начать ядерную войну, даже признанные «ястребы» из числа кремлевских аналитиков не скрывают, что надеются на мир, пишет Firstpost.

В конце ноября Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Предполагается, что эта ракета является новой модификацией комплекса РС-26 «Рубеж», предназначенного для ядерных ударов на расстояние до 6 тыс. км.

По Днепру ракета была запущена без ядерной части, однако старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения Павел Подвиг полагает, что Кремль таким образом посылает сигнал о том, «что, если надо, они будут применены и с ядерной боевой частью».

Такой же посыл прозвучал и в экстренном обращении самого Путина после запуска ракеты. Он заявил, что Россия вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, пригрозив отвечать так же решительно и зеркально.

Радикал-консерваторы с телеканала «Царьград» также назвали запуск «Орешника» «репетицией Армагеддона» и опубликовали памятку с указанием подлетного времени ракет до основных европейских стран.

Однако довольно показательно, что на фоне усиливающейся в последние месяцы «ядерной» риторики непосредственно после запуска ракеты даже сайты, известные своей радикальной позицией, стали высказываться довольно мягко по сравнению с тем, что публиковали до этого.

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский на этом фоне полагает, что удар «Орешником» является лишь обычной формой шантажа. По его словам, на демонстрацию нового оружия Путина спровоцировал страх, что после данного Украине разрешения наносить удары вглубь России западным оружием эти ракеты могут достать и до его резиденций. Из этого Ходорковский делает вывод, что так сильно боящийся за свою жизнь российский лидер не решится на самоубийственную ядерную войну.

Другой причиной того, что Кремль может быть не готов к реальному противостоянию именно сейчас, могут стать высокие надежды российских властей на переговоры с новой администрацией США и ожидание некоторых уступок от Дональда Трампа. К примеру, обозреватели деловой газеты «Взгляд» уверяют, что Трамп испытывает глубочайшее презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и ему нет дела до украинских территорий. По их мнению, Беларусь и Молдова также неинтересны для Трампа, и единственное, где он может создать проблемы для Москвы – это в южнокавказском регионе.

Показательно также, что авторы близкого к Министерству обороны РФ сайта «Военное обозрение», ранее призывавшие готовиться к ядерной войне, сейчас бросились утверждать, что вариант ядерного удара по Украине не работает, поскольку западные лидеры якобы не видят в нем угрозы для себя лично, и потому на них он не подействует.

Интересно, что раньше подобные рассуждения заканчивались у пропагандистов призывами нанести ядерные удары по странам НАТО, теперь автор сайта Михаил Николаевский предлагает «сохранить динамику на поле боя» и создать для украинского руководства личную угрозу неядерными средствами, что может улучить российскую переговорную позицию.

Такую позицию разделяют и другие эксперты «Военного обозрения». Виктор Бирюков пишет, что вероятность столкновения России и НАТО невысока, и с высокой вероятностью военный конфликт на Украине завершится именно переговорами, а не военной победой. Еще один постоянный автор сайта, Евгений Федоров, проанализировал российскую ядерную доктрину и пришел к выводу, что, если следовать ей буквально, Москва уже давно должна была нанести ядерный удар. Из этого он делает вывод, что настоящей угрозы для безопасности России в действиях Украины и Запада пока нет, а потому отвечать на них нужно «вне рамок стратегии ядерного сдерживания».

Прокремлевские военные эксперты, комментируя запуск «Орешкина», также делают акцент на том, что у России теперь появился неядерный инструмент для ответного удара.

Показательно и то, что один из главных российских пропагандистов нанесения ядерного удара по странам Запада, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике» более откровенно раскрывает свои замыслы. В частности, Караганов называет главными задачами РФ не победу в Украине, а оттеснение США с позиции гегемона и «оттеснения Европы с позиций важного мирового игрока». Добиваться этих целей он предлагает укреплением ядерного сдерживания-устрашения и дипломатией, параллельно развивая отношения со странами «мирового большинства». Из этого следует, что и по его мнению, России не следует вести реальной подготовки к мировой войне, и важно только сломить волю Запада демонстрацией такой решимости. При этом он цинично отмечает, что победа над Украиной является и должна преподноситься в пропаганде как важнейшая предпосылка остановки идущего уже несколько лет скольжения мира к Третьей мировой.

Таким образом, похоже, что ни Кремль, ни близкие к нему аналитики не верят в реальную перспективу новой мировой войны, хоть и активно используют в пропаганде. Они надеются в первую очередь напугать Запад, чтобы выторговать себе более выгодную переговорную позицию, однако на практике слишком боятся за свою жизнь и благополучие.

Ксения Кириллова, «Крым Реалии»

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