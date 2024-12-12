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«Позиции Путина серьезно ослаблены»

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  • 12.12.2024, 11:12
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«Позиции Путина серьезно ослаблены»

Что будет с международной политикой Кремля из-за падения режима Асада.

Россия активно поддерживала диктаторский режим Башара Асада в Сирии. Ведь это давало Владимиру Путину возможность сохранять влияние на Ближнем Востоке и в Африке и использовать этот регион для собственной пользы.

В эфире «24 Канала» специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал, как Путин использовал Сирию для собственных нужд и что будет из-за падения режима Асада.

К чему для России приведет падение режима Асада

Африка и Ближний Восток богаты природными и человеческими ресурсами, которые Россия могла использовать напрямую. Например, в Сирии страна-агрессор де-факто отжала месторождения нефти и фосфатов – одного из ключевых удобрений для сельского хозяйства.

«В общем Кремль использовал Сирию как свой ресурсный придаток. Также Сирия помогала России логистически и коммуникационно обеспечить российское присутствие в Африке. Это была прямая сила России», – сказал Богданов.

Кроме этого, Кремль использовал Сирию опосредованно. В частности, Россия использовала сирийский миграционный кризис, который Кремль создал вместе с Асадом. Ведь миллионы сирийцев были вынуждены спасаться от войны в Турции, Саудовской Аравии и Европе.

«Падение режима Асада и сокращение российского политического присутствия приведет к тому, что Россия будет меньше проецировать свою силу в Африку, на Ближний Восток и опосредованно в Европу. Соответственно экономические, политические, военные переговорные позиции России серьезно ослабнут», – отметил специалист по стратегическим коммуникациям.

По его словам, главная причина того, что россияне не смогли помочь Башару Асаду заключается в том, что сейчас все возможные российские силы вовлечены в войну в Украине. Это дополнительно демонстрирует нашим партнерам, нейтральным странам, в частности Индии, и самим россиянам, что Путину не хватает сил, представить свое присутствие на нескольких театрах боевых действий.

В каком положении Иран

Иран потерял главного более-менее легитимного союзника. У него осталась только «Хезболла», которая серьезно пострадала в результате войны с Израилем, и хуситы, которые зависят от того, насколько Соединенные Штаты готовы действовать проактивно против этой группировки в Йемене.

«Возможности Ирана тоже сузились, и теперь дополнительное внимание будет непосредственно направлено не против его прокси, а против самого Тегерана», – добавил Богданов.

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