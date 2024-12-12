ВСУ разгромили российскую бронеколонну на Купянском направлении
- 12.12.2024, 11:24
Уничтожение вражеской техники под Кругляковкой показали на видео.
Украинские защитники разгромили вражескую бронеколонну на Купянском направлении
На Харьковщине, в районе Кругляковки, украинские военные нанесли сокрушительный удар по бронеколонне оккупантов.
Успешную операцию провели бойцы БУБпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с воинами 1-й бригады оперативного назначения «Буревій» и 77-й отдельной аэромобильной бригады.
Благодаря скоординированным действиям защитников было полностью уничтожено 8 единиц вражеской техники, среди которых бронетранспортеры и боевые машины пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.