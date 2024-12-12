ВСУ разгромили российскую бронеколонну на Купянском направлении 12.12.2024, 11:24

Уничтожение вражеской техники под Кругляковкой показали на видео.

Украинские защитники разгромили вражескую бронеколонну на Купянском направлении

На Харьковщине, в районе Кругляковки, украинские военные нанесли сокрушительный удар по бронеколонне оккупантов.

Успешную операцию провели бойцы БУБпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с воинами 1-й бригады оперативного назначения «Буревій» и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Благодаря скоординированным действиям защитников было полностью уничтожено 8 единиц вражеской техники, среди которых бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com