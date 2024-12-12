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ВСУ разгромили российскую бронеколонну на Купянском направлении

  • 12.12.2024, 11:24
ВСУ разгромили российскую бронеколонну на Купянском направлении

Уничтожение вражеской техники под Кругляковкой показали на видео.

Украинские защитники разгромили вражескую бронеколонну на Купянском направлении

На Харьковщине, в районе Кругляковки, украинские военные нанесли сокрушительный удар по бронеколонне оккупантов.

Успешную операцию провели бойцы БУБпАК «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады в сотрудничестве с воинами 1-й бригады оперативного назначения «Буревій» и 77-й отдельной аэромобильной бригады.

Благодаря скоординированным действиям защитников было полностью уничтожено 8 единиц вражеской техники, среди которых бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телеграм-канале Оперативный ВСУ была опубликована видеозапись успешной работы украинских воинов.

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