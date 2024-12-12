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На торги выставили историческое здание в классной локации

  • 12.12.2024, 11:31
На торги выставили историческое здание в классной локации

Начальная стоимость усадьбы всего 40 рублей.

30 декабря состоится аукцион по продаже усадебного дома на 705 квадратов в Ушачском районе с начальной стоимостью всего 40 рублей. Realt узнал, в каком он состоянии, кому принадлежал раньше и чем усадьба отметилась в белорусской истории.

Усадьба «Малые Дольцы» в деревне Новая Жизнь Ушачского района лишь в 2020 году получила статус историко-культурной ценности. До 2013 года это было здание конторы местного сельхозпредприятия. Но если копнуть глубже, то можно узнать, что усадебный дом был построен еще в 1848 году, к началу XX века усадьба принадлежала роду Сущинских. В 1909 году здесь была создана и поставлена одна из первых белорусских пьес — «Михалка».

Расположение вам понравится — рядом река Ушача, три озера и лес.

На данный момент здание на 705,7 м2 законсервировано. Оно представляет из себя капитальное строение из кирпича с подвалом, мезонином, пристройкой. Оконные проемы закрыты (кладка из блоков), крыша накрыта шифером. Эти меры позволили сохранить центр имения от вандализма и разрушений. Рядом сохранились фрагменты старинного парка. Покупатель обязан в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности на материальную историко-культурную ценность подписать охранное обязательство.

К усадьбе относится 11,48 сотки земли на правах аренды сроком на 50 лет.

Аукцион состоится на площадке «БУТБ-Имущество» 30 декабря 2024 года. Начальная стоимость — 40 рублей. Интересно, что рыночная стоимость на 13.07.2023 составляла 115 000 рублей.

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