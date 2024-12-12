На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
- 12.12.2024, 12:04
- 1,972
Будет ветрено и холодно.
В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на пятницу: будет ветрено и холодно, сообщает Белгидромет.
«13 декабря, в пятницу, ночью и утром по восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 13 декабря, в ночные часы температура воздуха будет от -4 до -10 градусов. Днем — от -1 до -6 градусов.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
• уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).