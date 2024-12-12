На пятницу в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности 12.12.2024, 12:04

1,972

Будет ветрено и холодно.

В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на пятницу: будет ветрено и холодно, сообщает Белгидромет.

«13 декабря, в пятницу, ночью и утром по восточной половине страны ожидается усиление ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, 13 декабря, в ночные часы температура воздуха будет от -4 до -10 градусов. Днем — от -1 до -6 градусов.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

• уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

• машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

• находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

• избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com