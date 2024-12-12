Президент Южной Кореи отказался уйти в отставку

Президент Южной Кореи отказался уйти в отставку10
- 12.12.2024, 12:07
- 1,990
И пообещал «бороться до последнего».
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отрицает выдвинутые ему обвинения в восстании из-за введения военного положения в стране и пообещал бороться до последнего.
Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Президент сказал, что отправка войск в Национальную ассамблею во время военного положения не может быть равнозначной восстанию, и проигнорировал призывы уйти в отставку.
Юн добавил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение «для защиты нации и нормализации государственных дел» против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это «высоко откалиброванным политическим решением».
«Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или расследование, я буду честно противостоять», — сказал он.
Президент также обвинил оппозицию в том, что она препятствует правительству, добиваясь импичмента и сокращения необходимых бюджетных расходов, запланированных на следующий год.
«Национальная ассамблея, в которой доминирует крупная оппозиционная партия, превратилась в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии», — заявил президент страны.