Президент Южной Кореи отказался уйти в отставку 10 12.12.2024, 12:07

1,990

Юн Сок Йоль

И пообещал «бороться до последнего».

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль отрицает выдвинутые ему обвинения в восстании из-за введения военного положения в стране и пообещал бороться до последнего.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Президент сказал, что отправка войск в Национальную ассамблею во время военного положения не может быть равнозначной восстанию, и проигнорировал призывы уйти в отставку.

Юн добавил, что использовал свои президентские полномочия, чтобы объявить военное положение «для защиты нации и нормализации государственных дел» против оппозиции, которая парализовала правительство, назвав это «высоко откалиброванным политическим решением».

«Независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или расследование, я буду честно противостоять», — сказал он.

Президент также обвинил оппозицию в том, что она препятствует правительству, добиваясь импичмента и сокращения необходимых бюджетных расходов, запланированных на следующий год.

«Национальная ассамблея, в которой доминирует крупная оппозиционная партия, превратилась в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии», — заявил президент страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com