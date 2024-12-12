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В Беларуси подорожали кредиты на жилье

  • 12.12.2024, 12:17
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В Беларуси подорожали кредиты на жилье

Еще один банк поднял ставки.

«БНБ-Банк» повысил процентные ставки по кредитам на недвижимость. Их подняли с 11 декабря, пишет «Зеркало».

Речь о кредитах на жилую недвижимость — «Ипотека от „БНБ-Банка“ (аванс 10%)» и «Ипотека от „БНБ-Банка“ (аванс 15%)». С 11 декабря ставки по ним составляют 17,5% годовых. Ранее они были на уровне 16%.

«На данный момент увеличены ставки на кредиты на строительство жилья и на приобретение уже готового», — уточнили в контакт-центре банка.

Напомним, ранее ставки по кредитам на недвижимость подняли «Белинвестбанк», а также «Беларусбанк» и «МТБанк».

Тем временем эксперты прогнозируют, что подорожание кредитов на недвижимость может сбить спрос на рынке жилья. Похожая ситуация была в 2013 году.

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