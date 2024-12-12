В Беларуси подорожали кредиты на жилье 12.12.2024, 12:17

2,556

Еще один банк поднял ставки.

«БНБ-Банк» повысил процентные ставки по кредитам на недвижимость. Их подняли с 11 декабря, пишет «Зеркало».

Речь о кредитах на жилую недвижимость — «Ипотека от „БНБ-Банка“ (аванс 10%)» и «Ипотека от „БНБ-Банка“ (аванс 15%)». С 11 декабря ставки по ним составляют 17,5% годовых. Ранее они были на уровне 16%.

«На данный момент увеличены ставки на кредиты на строительство жилья и на приобретение уже готового», — уточнили в контакт-центре банка.

Напомним, ранее ставки по кредитам на недвижимость подняли «Белинвестбанк», а также «Беларусбанк» и «МТБанк».

Тем временем эксперты прогнозируют, что подорожание кредитов на недвижимость может сбить спрос на рынке жилья. Похожая ситуация была в 2013 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com