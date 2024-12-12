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В Минском зоопарке выбрали символ 2025-го года

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  • 12.12.2024, 12:35
  • 2,058
В Минском зоопарке выбрали символ 2025-го года

Она очень эффектна в своем золотистом «наряде».

В Минском зоопарке выбрали символ 2025 года, им стала королевский питон Горгона.

Она обитает в зоопарке с 2016 года, отличается спокойным нравом и очень эффектна в своем золотистом «наряде», пишут Минск-новости.

Выбор символа грядущего года — добрая традиция Минского зоопарка. С учетом того, что главой 2025-го станет зеленая змея, идеально бы подошла китайская куфия — рептилия с эффектной ярко-зеленой чешуей. Но есть нюанс — она дама ядовитая.

Символ года представляется широкой публике, а значит, змея должна быть неядовитой.

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