В Минском зоопарке выбрали символ 2025-го года

В Минском зоопарке выбрали символ 2025-го года3
- 12.12.2024, 12:35
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Она очень эффектна в своем золотистом «наряде».
В Минском зоопарке выбрали символ 2025 года, им стала королевский питон Горгона.
Она обитает в зоопарке с 2016 года, отличается спокойным нравом и очень эффектна в своем золотистом «наряде», пишут Минск-новости.
Выбор символа грядущего года — добрая традиция Минского зоопарка. С учетом того, что главой 2025-го станет зеленая змея, идеально бы подошла китайская куфия — рептилия с эффектной ярко-зеленой чешуей. Но есть нюанс — она дама ядовитая.
Символ года представляется широкой публике, а значит, змея должна быть неядовитой.