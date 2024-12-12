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Белорус привез из Польши пять тысяч долларов

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  • 12.12.2024, 12:51
  • 4,118
Белорус привез из Польши пять тысяч долларов

Но почти все оказались фальшивыми.

Житель Минска пытался обменять в банке четыре купюры по 100 долларов. Кассирша посчитала их подозрительными и вызвала полицию.

«Мужчина рассказал, что деньги в сумме 5 тысяч долларов в качестве подарка получила его жена от бабушки, когда гостила у нее в Польше. О том, что купюры могут быть подделанными, они не догадывались», — сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

Чтобы проверить остальные 46 купюр, мужчина передал их в Госкомитет судэкспертиз. Эксперт сравнил их с купюрами того же номинала и года выпуска и нашел отличия в цветопередаче изображений и печати текста, среди подаренных были купюры без элементов защиты, в том числе водяного знака.

В Госкомитете судэкспертиз пришли к выводу, что 39 из 50 банкнот поддельные.

Возбуждено уголовное дело.

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