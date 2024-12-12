В Москве застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс» 9 12.12.2024, 12:59

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Михаил Шатский

Он занимался модернизацией ракет X-59.

В Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского.

Военный преступник умер в результате огнестрельного ранения, сообщает «Обозреватель».

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59.

По предаварительным данным, Шатский был застрелен в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.

Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Также он разрабатывал новые БПЛА для российской оккупационной армии.

Кроме того, Шатский занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.

На базе конструкторского бюро «Марс» россияне занимаются модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ «Радуга» в рамках государственного оборонного заказа.

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