В Москве застрелен заместитель генконструктора КБ «Марс»9
- 12.12.2024, 12:59
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Он занимался модернизацией ракет X-59.
В Москве ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского.
Военный преступник умер в результате огнестрельного ранения, сообщает «Обозреватель».
Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59.
По предаварительным данным, Шатский был застрелен в Котельниках в районе Кузьминского лесопарка. Стрелку удалось скрыться с места происшествия.
Шатский занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69. Также он разрабатывал новые БПЛА для российской оккупационной армии.
Кроме того, Шатский занимался разработкой и прогнозированием надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей, а также рядом других вопросов, связанных с космическими аппаратами.
На базе конструкторского бюро «Марс» россияне занимаются модернизацией и изготовлением систем управления разгонных блоков и бортовых систем управления для крылатых ракет МКБ «Радуга» в рамках государственного оборонного заказа.