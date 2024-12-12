Премиальный французский электромобиль рассекретили до премьеры

Премиальный французский электромобиль рассекретили до премьеры4
- 12.12.2024, 13:15
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Запас хода — 750 километров.
В Сеть попали фото DS N°8. Флагманский электрокар премиального французского бренда рассекретили буквально за день до презентации. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Новый DS N°8 ранее показывали на официальных фото в камуфляже, а теперь его дизайн перестал быть секретом. Кросс-фастбэк отличается элегантным вытянутым силуэтом с аркообразной крышей. У него низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,24.
Подсветка передней части имитирует решетку радиатора, а фары дополнены тоненькими ходовыми огнями. Сзади установлен небольшой спойлер.
Салон DS N°8 ранее уже показали. Электрокар получил оригинальный четырехспицевый руль, цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.
Электромобиль DS N°8 построен на платформе STLA Medium концерна Stellantis, как новые Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland. Заявлено, что его запас хода достигнет 750 км.
Другие характеристики DS N°8 пока держатся в секрете. Впрочем, известно, что остальные электрокары на архитектуре STLA Medium выпускают в версиях мощностью от 210 до 320 л. с. и комплектуют батареями емкостью 73 и 98 кВт∙ч.