Премиальный французский электромобиль рассекретили до премьеры 4 12.12.2024, 13:15

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Запас хода — 750 километров.

В Сеть попали фото DS N°8. Флагманский электрокар премиального французского бренда рассекретили буквально за день до презентации. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новый DS N°8 ранее показывали на официальных фото в камуфляже, а теперь его дизайн перестал быть секретом. Кросс-фастбэк отличается элегантным вытянутым силуэтом с аркообразной крышей. У него низкий коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,24.

Подсветка передней части имитирует решетку радиатора, а фары дополнены тоненькими ходовыми огнями. Сзади установлен небольшой спойлер.

Салон DS N°8 ранее уже показали. Электрокар получил оригинальный четырехспицевый руль, цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а передние кресла разделены высокой двухуровневой консолью.

Электромобиль DS N°8 построен на платформе STLA Medium концерна Stellantis, как новые Peugeot 3008 и 5008, а также Opel Grandland. Заявлено, что его запас хода достигнет 750 км.

Другие характеристики DS N°8 пока держатся в секрете. Впрочем, известно, что остальные электрокары на архитектуре STLA Medium выпускают в версиях мощностью от 210 до 320 л. с. и комплектуют батареями емкостью 73 и 98 кВт∙ч.

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