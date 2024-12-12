Перед ударом «Орешника» по Днепру руководство России эвакуировалось на Урал 3 12.12.2024, 13:20

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В Кремле боялись, что страны Запада могли отреагировать решительно.

Ветеран украинской военной разведки рассказал интересные детали, которые сопровождали последние события войны.

Украинский YouTube-канал «Общественные новости» беседовал с Антоном Муравейником, который в настоящее время является руководителем аналитического отдела Центра инициатив «Вернуться живым».

В чем смысл ударов «Орешником»?

21 ноября Россия нанесла ракетный удар по Днепру ракетой «Орешник». После этого Путин пригрозил, что такие атаки могут повторяться и даже намекнул на возможность ударов по странам, которые поддерживают Украину дальнобойным оружием. Фактически это была угроза в адрес США и Великобритании.

Муравейник сравнивает ситуацию с логикой ядерного сдерживания: стороны демонстрируют силу, но стремятся избежать эскалации, потому что никто не хочет глобальной войны. По его словам, если бы ракета подобного типа попала на территорию ЕС, страны Запада отреагировали бы решительно.

По сути, Россия продемонстрировала процедуру, напоминающую ядерный удар: боеголовка была обычной, но руководство РФ на момент запуска покинуло Москву и вылетело на Урал.

Это выглядело как отработка полного алгоритма ядерного нападения — с эвакуацией руководства, предупреждением партнеров и запуском ракеты.

Такие действия имеют целью надавить на Запад, и, по мнению Муравейника, этот шаг действительно впечатлил некоторых европейцев.

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