За время войны в Украине личная армия Кадырова выросла в три раза 12.12.2024, 13:36

Количество подконтрольных ему подразделений увеличилось с семи до 20.

С началом широкомасштабной войны России против Украины численность личной армии главы Чечни Рамзана Кадырова выросла втрое, что подтверждается данными расследования «Проект.Детали».

До 2022 года Кадыров контролировал 7 подразделений, преимущественно из структуры МВД и Росгвардии, общей численностью около 6–8 тысяч бойцов. По данным расследования, к декабрю 2024 года количество подконтрольных ему подразделений увеличилось до 20, включая формирования из Министерства обороны России, которые ранее не входили в его зону влияния.

Десять подразделений — это новые формирования, восемь — формально подчиняются Минобороны РФ, два подразделения — «Росгвардии».

На 25 февраля 2022 года на осмотре Кадырова присутствовало около 12 тысяч человек, хотя точное распределение их по подразделениям остается неизвестным. На последнем обзоре в конце 2024 года Кадыров заявил о 25 тысячах участников. Однако неизвестно, входили ли все они в состав официальных силовых структур.

Структура армии

Силовые подразделения под управлением Кадырова имеют различную численность и назначения:

Полк полиции им. Ахмата Кадырова — около 1300 бойцов (по аналогии с московским полком полиции).

Отряды ОМОНа и полки «Росгвардии» — до 1000 человек.

Моторизованные батальоны — до 500 человек.

Отряды СОБР — несколько сотен бойцов.

К концу 2024 года в структуре Кадырова появились новые подразделения: два дополнительных полка «Росгвардии» — 94-я и 96-я, батальон оперативного назначения, полк полиции по охране объектов, а также 8 подразделений из Минобороны России.

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