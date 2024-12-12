Чиновники собираются отменить некоторые налоговые льготы для белорусов
- 12.12.2024, 13:31
В Минфине рассказали подробности.
В Минфине рассказали подробности о том, какие налоговые льготы хотят отменить для населения, и какой эффект ожидают от этого. Напомним, новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс, документ в двух чтениях утвердил «парламент», теперь он находится на рассмотрении в «совете республики», пишет «Зеркало».
Население хотят лишить двух льгот. Во-первых, поэтапно отменить льготную ставку по подоходному налогу с доходов от дивидендов. Речь как о физлицах, у которых есть акции фирм или которые являются собственниками беларусских компаний, так и о юрлицах.
Во-вторых, власти намерены отменить послабления по подоходному налогу на доходы, которые люди получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций. Сейчас эти доходы освобождают от этого сбора.