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Чиновники собираются отменить некоторые налоговые льготы для белорусов

  • 12.12.2024, 13:31
Чиновники собираются отменить некоторые налоговые льготы для белорусов

В Минфине рассказали подробности.

В Минфине рассказали подробности о том, какие налоговые льготы хотят отменить для населения, и какой эффект ожидают от этого. Напомним, новшества предусмотрены проектом изменений в Налоговый кодекс, документ в двух чтениях утвердил «парламент», теперь он находится на рассмотрении в «совете республики», пишет «Зеркало».

Население хотят лишить двух льгот. Во-первых, поэтапно отменить льготную ставку по подоходному налогу с доходов от дивидендов. Речь как о физлицах, у которых есть акции фирм или которые являются собственниками беларусских компаний, так и о юрлицах.

Во-вторых, власти намерены отменить послабления по подоходному налогу на доходы, которые люди получают от продажи долей в уставном фонде белорусских организаций и их акций. Сейчас эти доходы освобождают от этого сбора.

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