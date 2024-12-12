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Беларусь заняла четвертое место в мире по количеству журналистов в неволе

  • 12.12.2024, 13:48
Беларусь заняла четвертое место в мире по количеству журналистов в неволе

Их 40 человек.

Беларусь заняла четвертое место в мире по количеству заключенных журналистов, в прошлом году было третье место). Их 40 человек (в конце 2023-го было 39). Наибольшее количество журналистов за решеткой в Китае — 124. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации «Репортеры без границ».

В тюрьмах в мире содержится 550 журналистов (на 7% больше, чем в 2023-м). В этом году лишение свободы назначили 72 журналистам. Их общий срок — более 250 лет. Накануне в Беларуси начали судить политзаключенного журналиста Игоря Карнея.

54 журналиста были убиты в этом году в связи с выполнением профессиональных обязанностей. Это наименьший показатель за последние 20 лет.

Беларусь заняла 167-е место во Всемирном индексе свободы прессы 2024 года, который «Репортеры без границ» представили в мае. Отмечалось, что «крестовый поход против независимой журналистики» продолжает Россия (162-е место), и в «этой зоне с Россией соперничают только два государства: Беларусь (167-е место), чей режим преследует журналистов под предлогом борьбы с «экстремизмом», и Туркменистан (175-е место), где обладающий неограниченными полномочиями президент запрещает любую независимую информацию». 

В индексе-2023 Беларусь занимала 157-е место, в 2022 году — 153-е.

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