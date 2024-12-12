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У Буданова длинные руки

  • Александр Невзоров
  • 12.12.2024, 13:56
У Буданова длинные руки
Александр Невзоров

Никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью.

У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью.

Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредоносный преступник - заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ «Марс» Михаил Шатский.

Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и повинен в смерти тысяч невинных украинцев.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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