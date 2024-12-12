У Буданова длинные руки
- Александр Невзоров
- 12.12.2024, 13:56
Никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью.
У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью.
Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредоносный преступник - заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ «Марс» Михаил Шатский.
Он занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69, внедрял новые БПЛА и повинен в смерти тысяч невинных украинцев.
Александр Невзоров, «Телеграм»