Под Гомелем начали строительство военного городка 2 12.12.2024, 14:05

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иллюстративное фото

Работы планируют завершить до 31 марта 2026 года.

Строительные работы по возведению городка начались в Гомельском районе. Это следует из размещенной госзакупки, которую заметил «Флагшток».

Согласно тендеру, объявленному Гомельским домостроительным комбинатом по поиску подрядчика, в ноябре должны были начаться работы по строительству на территории будущего военного городка столовой на 680 посадочных мест.

Эти работы планируют завершить до 31 марта 2026 года, на их будет выделено из собственных средств предприятия 13,2 млн рублей (около 3,7 млн долларов по нынешнему курсу).

Согласно другим тендерам, еще одни работы стартуют в ближайшие дни — с 16 декабря должно начаться строительство войсковой бани на 50 душевых сеток (на это уйдет 3,6 млн рублей или около 1 млн долларов). А также — подстанции 110/10кВ с заходами воздушной линии электропередач 110 кВ. Подстанция обойдется в 12,5 млн рублей (3,5 млн долларов).

Указанные работы должны окончиться быстрее — до 30 августа и до 24 октября 2025 года соответственно.

Военный городок будет расположен в Гомельском районе вблизи урочища Прибор на пересечении автомагистралей М-8 и М-10.

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