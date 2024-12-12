Появились новые данные по ликвидации в Москве топ-конструктора крылатых ракет X-59/X-69 2 12.12.2024, 14:23

10,970

Это была операция ГУР.

Ликвидация заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро «Марс» Михаила Шатского могла быть операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Преступник занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69.

Шатского застрелили в Кузьминском лесопарке вблизи Котельников Московской области. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в Силах обороны Украины.

Как отмечают источники в Силах Обороны, к уничтожению Шатского может быть причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

Шатский был руководителем отдела функционального программного обеспечения российского федерального государственного унитарного предприятия опытно-конструкторского бюро «Марс», которое является дочерним предприятием российского государственного холдинга по атомной энергии «Росатом».

Ликвидированный преступник занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69, а его коллеги считали уничтоженного конструктора главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические российские аппараты.

«Напоминаем, что каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского ВПК и таким образом поддерживающее российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил Обороны», – отметил собеседник в СОУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com