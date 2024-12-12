Асад дал ключ к падению режима Путина

Асад дал ключ к падению режима Путина2
- Игорь Луценко
- 12.12.2024, 14:34
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Прежде всего следует обратить внимание на скорость.
Вот будто у тебя есть все — армия, полиция, тюрьмы, в которых у тебя сидят сто тысяч твоих врагов. Есть зарубежные союзники, чье оружие, а скорее чья ярость пугает всех, сильных и слабых мира сего.
У твоих соперников этого всего нет.
Они какие-то хаотичные, неорганизованные, забавные.
Они случайно вместе. У твоих соперников мало что есть, практически нет ничего — оружия, количества обученных бойцов и вышколенных подразделений, сплоченных политических структур.
Ты точно знаешь, что их союзники, их иностранные партнеры относятся к ним, как к пушечному мясу. Своим ты врешь, что противостоишь могущественной коалиции, но на самом деле знаешь, что та коалиция бездарна и что многие в ней (в реальности почти каждый) готовы продаться тебе в нужный момент.
У твоих соперников мало что есть, практически нет ничего. Кроме твердого намерения к борьбе, имеющего глубокие корни, длиной во многие века.
Ты их, кажется, можешь уже добить чуть ли не одним ударом. У тебя же есть все — дивизии-полки, карательные аппараты, подкупленные иностранцы.
Но в подходящий момент оказывается, что оболочка твоей силы уже пуста внутри. И через несколько дней твои соперники — побеждают, а ты сломя голову убегаешь. Неожиданно для всех.
Аналитики не успевают анализировать, как громко и стремительно падает твоя конструкция. Оказывается, что армия неспособна уже воевать, полиция испарилась, а тюрьмы уже никто не охраняет.
Осталось просто найти в ящике ключи и открыть путь новой жизни, новому порядку.
Мы это все видели. Как упал Янукович — неожиданно, в ночь после того, как почти победил, когда его политические оппоненты подписали капитуляцию и обязались отступить с улиц.
С тех пор я себе сформулировал правило: если выдержать натиск, если не побежать беспорядочно, а сохранить строй, твой противник может надорваться от собственной силы. Главное — продолжать держаться, а не готовить план сдачи, держаться, пока жернова противоречий перемалывают волю врага изнутри, разрушают веру в достижение его целей.
Игорь Луценко, «Фейсбук»