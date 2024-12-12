Знакомая пообещала минчанину пригнать машину из-за границы
- 12.12.2024, 14:45
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Но все деньги проиграла в казино.
Житель Минска договорился со знакомой, что она поможет ему пригнать машину из-за границы. Женщина получила деньги, но после этого внезапно исчезла и перестала брать трубку.
Тогда 42-летний житель столицы решил обратиться в милицию. Вскоре силовики нашли его знакомую. 32-летняя женщина призналась, что получила деньги и должна была перевести их на иностранный счет за машину. Но вместо этого она решила поиграть в онлайн-казино, чтобы подзаработать — и проиграла почти все деньги за несколько ставок.
Сообщать приятелю о том, что денег больше нет, не захотел и просто перестала выходить на связь.
Когда минчанин обратился в милицию, женщина возместила похищенное в полном объеме. Тем не менее по результатам проверки следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.