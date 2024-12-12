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Евросоюз выделил 30 млн евро на поддержку белорусского народа

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  • 12.12.2024, 15:01
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Евросоюз выделил 30 млн евро на поддержку белорусского народа

Общая сумма с 2020-го года составит 170 млн евро.

Европейский союз выделил очередные 30 млн евро на поддержку белорусского народа. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Марта Кос на открытии конференции высокого уровня в Европейском парламенте, пишет «Зеркало». Еврочиновница также рассказала, сколько денег было выделено гражданскому обществу Беларуси начиная с 2020 года.

— Сегодня я рада объявить о новом пакете помощи для народа Беларуси на сумму 30 млн евро. Он поможет поддержать независимые голоса, защитить правозащитников и оказать помощь культуре и образованию в изгнании, — заявила Кос. — Таким образом, общая сумма нашей поддержки с 2020 года составит 170 млн евро. Это конкретное выражение нашей солидарности. Она помогла оказать юридическую и медицинскую поддержку более чем трем тысячам жертв репрессий, стипендии получили более трех тысяч студентов, также мы поддержали тысячи белорусских бизнесов в изгнании.

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