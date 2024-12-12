«Цены достигли своего пика»: какие квартиры подешевеют в Беларуси в 2025-м году
- 12.12.2024, 15:18
Директор агентства недвижимости дал свой прогноз.
Директор одного из столичных агентств недвижимости Павел Астапеня спрогнозировал, какие квартиры могут подешеветь в наступающем году. Также он рассказал, что в ноябре 2024 года (по сравнению с октябрём) рынок по количеству сделок просел сразу на 21%. Это, по мнению специалиста, является «ярким показателем» того, что цены «достигли своего пика», пишет Myfin.
Павел Астапеня отметил, что в ноябре количество сделок в сфере недвижимости по Минску снизилось до 1464 по сравнению с октябрём, когда их было 1857. Дальнейший рост, предположил он, возможен только в отдельных сегментах при сохранении общей средней стоимости квадратного метра – как минимум на нынешнем уровне.
«Кстати, что касается стоимости реальных сделок, то за последние 10 лет они в столице достигли своего максимума – эквивалента 1590 долларов за квадратный метр. Не отстаёт и цена предложения – эквивалент 1650 долларов за «квадрат», — подчеркнул директор агентства недвижимости.
Как рост доллара повлиял на рынок жилья?
По мнению Астапени, курс «американца» повлиял и на количество сделок, и на цены. Однако, на его взгляд, этот фактор является сейчас не основным, а лишь одним из ускоряющих факторов стабилизации и, возможно, дальнейшего снижения цен. Он утверждает, что часть рынка «не успела почувствовать» рост доллара и «испугаться», т.к. быстро произошёл его откат.
«Основные же факторы роста или падения цен сейчас – это общее количество свободных денежных средств для вложения в недвижимость, доступность кредитов, общее количество предложений, в том числе и строящегося жилья, доходность от сдачи в аренду», — отметил Павел Астапеня.
Чего ждать в 2025 году?
«Полагаю, что 2025 год вряд ли опередит нынешний по количеству сделок и приросту цены за квадратный метр. Всё же каждый тренд конечен и определяется большим количеством факторов. Один из них – величина кредитных ставок. Это однозначно сыграет в минус росту цен. Другое дело, что количество строящегося жилья в том же Минске не даст ценам значительно опуститься», — предположил специалист.
Он добавил, что в целом цена за «квадрат» должна сохраниться на прежнем уровне, однако уточнил: если не возникнет какой-нибудь «чёрный лебедь», появление которого практически нельзя предсказать. При этом Павел Астапеня отметил, что цены примерно будут стоять на месте. Однако надежда всё-таки есть.
«Можно ожидать незначительный рост цен на отдельные объекты при падении цен на другие, например на квартиры с «бабушкиным» ремонтом», — подытожил специалист.