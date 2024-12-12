Империя увязла: какая российская марионетка падет вслед за Асадом? 12.12.2024, 15:25

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Пет Олещук

Появилось окно возможностей.

Сирийский режим пал за 11 дней. Влияет ли происходящее на Ближнем Востоке на события в Украине? Какая российская марионетка падет вслед за Башаром Асадом? Кто может воспользоваться слабостью России?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Естественно, что будут прямые изменения на войне в Украине. Небольшие контингенты российских войск, которые РФ смогла вывести из Сирии, направят на войну в Украине. Это сравнительно небольшие контингенты, но все же.

События в Сирии, с точки зрения репутации, негативно отразится на восприятии путинского режима и в России, и в целом. Ведь в последнее время Кремль активно продвигал на Западе идею о том, что якобы у них есть некий неограниченный ресурс и они готовы к «вечной войне» против Запада. И единственный способ ее прекратить — принять их условия.

РФ показала, что даже очень важный для нее режим Асада, в который было вложено колоссальное количество ресурсов, бросили. А сколько российских солдат потеряли, восстанавливая контроль режима Асада над стратегическими частями Сирии? Сейчас же они его бросили, потому что у РФ просто не было ресурса вести войну в том масштабе, в котором она была ранее.

Это довольно-таки четкий сигнал вместе с привлечением северокорейских солдат, что на самом деле никаких неограниченных ресурсов у россиян нет. Ресурсы их более чем конечные, что заметил и Дональд Трамп, который сделал об этом несколько постов в своей соцсети.

Восприятие России как катка, который все сметает на своем пути, существенно изменится. Опять-таки, изменится расклад на Ближнем Востоке, который напрямую влиять на Украину не будет, но опосредованно — да.

Все это окажется влияние, но вряд ли оно будет мгновенным. Речь идет о некоторых процессах, которые будут сейчас запущены и повлияют на общую ситуацию через некоторое время

— Серьезное поражение получил и еще один союзник России — Иран. Насколько ослабла так называемая «ось зла» после падения Асада?

— Начну с того, что это второе поражение Ирана подряд. Первое — разгром «Хезболлы». И сейчас мы не можем говорить, что «Хезболла» является серьезной силой на Ближнем Востоке. Ее разгром привел к разгрому режима Асада, и Иран потерял большую часть своего влияния на Ближнем Востоке.

Конечно, какое-то влияние осталось, но оно совершенно несоизмеримо с тем, что было ранее. Все экспансионистские амбиции Ирана в значительной степени повержены. Остались у них еще хуситы в Йемене, но Израиль теперь планирует заняться ими.

— Запустит ли это какие-то изменения в самом Иране?

— Пока сказать сложно. Иран слишком закрытый режим, чтобы его анализировать. Отмечу, что были слухи по поводу тяжелого положения Али Хаменеи.

В любом случае, он человек немолодой, поэтому в обозримом будущем Иран будет ожидать какая-либо смена этого самого первого лица. Эти поражения могут повлиять и на внутреннюю иранскую политическую борьбу. Но пока говорить слишком рано.

Сейчас Иран будет занят восстановлением после всех этих поражений, перезагрузкой, изменением своей политики и, наверное, это сигнал для всех других союзников РФ о том, что она никого защищать не будет. Она готова торговать, продавать нефть в обмен на какое-либо оружие или наемников, но прямо кого-то защищать не будет. Ближе, чем режим Асада, наверное, Путину только режим Лукашенко.

— Главным бенефициаром событий в Сирии называют Эрдогана. Он явно дождался ослабления России и оказал помощь сирийским повстанцам. Есть на карте мира точки, где еще могут воспользоваться слабостью России?

— Таких точек очень много. Но мало у кого есть соответствующая политическая воля, чтобы это осуществить.

У Эрдогана такая воля есть, он неоднократно ранее уже наносил удары в спину Путину. Поэтому он просто воспользовался моментом.

Сейчас, когда империя увязла в Украине, у всех открыто окно возможностей. Все понимают, что быстро россияне не смогут перебросить войска, осуществить какие-либо операции. Сегодня многие могут оторваться от империи и уйти в самостоятельное плавание сравнительно небольшой для себя ценой.

Если бы в Грузии протестующие более активно действовали, думаю, они могли бы разрушить режим, ничего бы им Россия не сделала.

В это окно возможностей попадает и Беларусь, где в январе пройдут «выборы». Не знаю, во что бы это вылилось в конечном счете, но в любом случае это окно возможностей.

Абсолютно вся российская сила сейчас увязла в Украине. Вот все, что у них есть, брошено туда. Сирия это показала.

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